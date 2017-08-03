﻿وزير «حزب الله» نفى التورّط في خلية العبدلي ووزراء «القوات» طالبوا بتحقيق في المذكرة الكويتية

بيروت – «القدس العربي» : المذكرة الكويتية الاحتجاجية التي تسلمها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي حول دور حزب الله في «خلية العبدلي» والطلب إلى إلى الحكومة اللبنانية اتخاذ موقف لوضع حد لممارسات الحزب غير المسؤولة طرحت امس على طاولة الحكومة اللبنانية.

وزراء القوات اللبنانية طالبوا بفتح تحقيق في المذكرة الكويتية ودور حزب الله في خلية العبدلي، فردّ وزير الحزب محمد فنيش مشيراً إلى «أن ما أثير عن تورّط حزب الله في الخلية عار من الصحة، وأن الحزب حريص على حسن العلاقات مع دولة الكويت».

بعد ذلك، اكد مجلس الوزراء «متانة العلاقة مع دولة الكويت»، وشدد «على متابعة المذكرة وذلك انطلاقاً من الحرص على متانة العلاقة بين الشعبين».

وكانت الرسالة الكويتية اعتبرت ممارسات حزب الله «تهديداً لأمن البلاد واستقرارها وتدخلاً سافراً وخطيراً في الشأن الداخلي، داعية إلى «اتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المشينة من قبل حزب الله باعتباره مكوناً من مكوّنات الحكومة اللبنانية».

ونفت أوساط وزارة الخارجية اللبنانية أي إهمال أو تجاهل من قبلها للرسالة الكويتية، وأكدت «أنها تتابع الموضوع مع وزارة الخارجية الكويتية والسفارة الكويتية في لبنان لتزويدها بتفاصيل كافية عن القضية، لكي تتمكن من اجراء المقتضى».

وتشير المذكرة الكويتية إلى حكم محكمة التمييز الصادر في قضية «خلية العبدلي» الإرهابية الذي أكد «مشاركة حزب الله اللبناني في التخابر وتنسيق الاجتماعات ودفع الأموال وتوفير وتقديم أسلحة وأجهزة اتصال والتدريب على استخدامها داخل الأراضي الكويتية للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت».

وتزامنت الرسالة مع معلومات أولّية عن رفض الكويت استقبال سفير لبنان الجديد ريّان سعيد لأنه من الطائفة الشيعية.

من جهته، إعتبر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أنه «كنا بغنى عن عملية العبدلي أياً يكن فاعلها، سيما وأن الكويت وقفت مع لبنان في السرّاء والضراء».

وكان « تيار المستقبل « استنكر تورط حزب الله في خلية العبدلي التخريبية، ودعا «الحكومة اللبنانية إلى معالجة هذا الأمر بجدية وسرعة، كي لا يؤدي إلى شرخ بعلاقات البلدين الشقيقين».