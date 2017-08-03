﻿مهربون تسببوا بقتل نازحين من تلعفر

بغداد ـ «القدس العربي»: قال ناشطون وشهود عيان إن عدداً من السكان قتلوا خلال رحلة نزوحهم من بلدة تلعفر الخاضعة لتنظيم «الدولة الإسلامية» نحو سوريا.

وأضافوا لـ«القدس العربي» قرب بلدة ربيعة الحدوية بين سوريا والعراق، أن قتل النازحين بإطلاق النار عليهم خلال رحلة نقلهم بشاحنات التهريب وبتواطؤ من المهربين تتكررت بكثرة عند القرى الحدودية بين سوريا والعراق».

وقال محمد المتيوتي، الذي يسكن قرب بلدة ربيعة، إن «المهربين يقومون باستلام أموال طائلة لتهريب عدد من سكان المناطق المحاصرة كمدينة تلعفر وأغلب سكانها من التركمان، ثم يقوم هؤلاء المهربون بترك شاحناتهم المكدسة بالنازحين على طريق ويبلغون عناصر الميليشيات بأن النازحين هم عناصر من تنظيم «الدولة»، مقابل مبالغ مالية، فتقوم بإطلاق النار عليهم وقتلهم، قبل أن تكتشف كل مرة أنهم لا يحملون أي أسلحة وأنهم مدنيون عزل».

وأضاف: « قبل أسابيع قتل نحو 14 شخصا في سيارة نقل، وما تم نشره في حينه عن هذه الحادثة، أن الميليشيات وبالتنسيق مع البيشمركه الكردية، قتلت مجموعة من الانغماسيين من تنظيم «الدولة»، الذين خططوا لاغتيال الشيخ محسن عجيل الياور المتحالف مع قوات البيشمركه، ولكن عددا من القتلى كانوا من أقاربنا وهم ليسوا سوى هاربين من مناطق المعارك بتلعفر، وقام المهرب ( القجقجي) باستلام مبالغ مالية نظير تسليمهم للقوات الأمنية التي أعدمتهم بطريقة جماعية ظنا منها أنهم من عناصر تنظيم «الدولة»، وعندما نشرت صور الجثث والمركبة، ظهر بشكل واضح أن ملابسهم ومركبتهم تؤكد أنهم ليسوا مقاتلين وليس معهم أي سلاح نهائيا».

وقال ناشط من القرى الحدودية نفسها، رفض الكشف عن اسمه، لـ«القدس العربي» إن «الأجهزة الأمنية اعتقلت بعض المهربين بعد أن تكررت البلاغات الكاذبة عن وجود حالات تهريب لعناصر من تنظيم الدولة في سيارات نقل، قبل أن يتبين أنهم مدنيون عزل».

وألقت قوات البيشمركه باللائمة على عناصر «الحشد الشعبي» في الجانب العراقي من الحدود كونهم يسمحون للمهربين القادمين من العراق بعبور نقاط تفتيشهم، وهم محملون بهؤلاء النازحين، دون إبلاغ القوات الكردية بحقيقة هويتهم كنازحين، وليسوا مقاتلين.