﻿سوريون يدعون الأمم المتحدة وألمانيا لعقد مؤتمر وطني يستبعد قيادة المعارضة والنظام

حلب – «القدس العربي»: دعا مجموعة من النشطاء والسياسيين السوريين الأمم المتحدة وألمانيا إلى عقد مؤتمر وطني من أجل بحث الحل في سوريا، بعيداً عن تأثير قيادات طرفي الصراع من المعارضة والنظام، وعن الإملاءات السياسية، التي تفرضها الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة في الملف السوري.

وقال عضو المبادرة السياسي السوري طلال الجاسم، إنه «بات من الضرورة الملحّة عقد مؤتمر وطني سوري عام، تتم فيه المصارحة والمصالحة والمسامحة الوطنية، وخاصة بعد ما وصلت إليه المفاوضات في مساري جنيف وأستانة إلى طريق مسدود، حيث نأمل من خلال هذا المؤتمر إلى وضع الحجر الأساس لعقد اجتماعي جديد لتحقيق سلام مستدام».

وأوضح الجاسم خلال حديثه لـ»القدس العربي»: إن أغلبية السوريين ينتابهم خوف حقيقي بأن طرفي الصراع، معارضةً ونظاماً، لن يصلا إلى اتفاق ينتشل الوطن من مأساته الحالية، وخاصة بعدما فقد كل طرف منهما الأمل بتحقيق الحسم العسكري لصالحه. هذه الحالة الاستنزافية، والتي طالت، إن استمرت ستؤدي في نهاية المطاف إلى تمزّق الوطن وضياعه. وكذلك هنالك مخاوف من فرض وقف قسري لإطلاق النار من قِبل القوى العظمى، والتي ستنطلق من الأمر الواقع كنقطة بداية للحل، مما يؤدي في النتيجة إلى تقسيم سوريا إلى دويلات ومناطق نفوذ ومحميات أجنبية.

وأكد على ان ما دعاهم إلى طرح المبادرة هو الواقع الأليم الذي آلت إليه الأوضاع في سوريا وخروج الأمر من يد السوريين معارضةً وحكماً وشعباً، حيث باتت حتى الاتفاقات الصغيرة يديرها الكبار بل أصبحت الدول الإقليمية الكبرى لا تؤثر إلا في الحدود الدنيا.

وأضاف، أن دولاً كبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن باتت مغيبة عن اتفاقات القطبين الكبيرين روسيا وأمريكا، وأصبحت الأزمة السورية هي القضية الأكبر في العالم وآثارها الكارثية هزت الشرق الأوسط وأوروبا بل وهزت بعمق منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها، وأن تصفية الحسابات الدولية والإقليمية على الأرض السورية جعلت السوريين البسطاء يدفعون ثمن الخلافات الدولية وبشكل باهظ.

ويرى الجاسم أن المعارضة والنظام يمثلان أقل من 20% من الشعب السوري، بينما تقف الغالبية العظمى مع هذا الطرف أو ذاك، ليس تأييداً له انما خوفاً من الطرف الاخر، وهي مغيّبة عن صنع القرار السياسي ومهمشة بشكل واضح، وبالتالي على القوى الدولية والأمم المتحدة أن تعمل على تمكين المجتمع المدني السوري من لعب دور إيجابي في عملية السلام والتسوية السياسية، بغض النظر عن ثنائية النظام والمعارضة، وذلك من خلال مؤتمر وطني عام يشارك فيه ممثلون حقيقيون لوجدان الشعب السوري، معبرين بشكل واضح وصريح عن تطلعاته وإرادته ومقررات هذا المؤتمر ونتائجه التي يجب دعمها بقرار أممي مُلزم كما قال.

وقال رئيس اللجنة الإدارية في الهيئة السورية للعدالة والإنقاذ الوطني القاضي المستشار حسين حمادة، ان الحل الوطني الصحيح للشأن الوطني السوري يمكن ان يتحقق من خلال حوار سوري سوري وفق شكل تنظيمي يؤسس بشكل صحيح لعقد مؤتمر وطني إنقاذي شامل.

وأضاف في لقائه مع «القدس العربي»: أن نجاح هذه المبادرة مرهون بالإعداد الجيد له من خلال لجان نوعية وتحضيرية تقوم بإعداد مسودات وطنية سياسية حقوقية وإجراء سلسلة من اللقاءات التشاورية من الفعاليات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية السورية، كما يتطلب توافر ارادة دولية راعية وازنة لأعمال هذا المؤتمر سواء بأعماله التحضيرية أو النهائية والاعتراف بمخرجاته شرط ان لا تتدخل في حيثيات اعمال القائمين عليه.

وأكد تأييد هيئة العدالة والإنقاذ الوطني لهذه الدعوة التي تشدد في الوقت نفسه على ان يكون العمل تشاركياً معرفياً ضمن شروط عملية علمية التي تساهم في الإعداد لهذا المؤتمر ، لأن الإعداد الجيد للمؤتمر أهم من المؤتمر نفسه.