﻿الاتهامات التي وجهتها النيابة المغربية للمهداوي تثير سخرية قاضي التحقيق والمحامين

الرباط – القدس العربي: أثارت اتهامات وجهتها النيابة العامة لدى محكمة بالدار البيضاء، ضد صحافي مغربي، سخرية وضحك قاضي التحقيق والمحامين، وذلك أثناء التحقيق التفصيلي الذي أجراه القاضي الأربعاء.

وانتهت مساء الأربعاء، جلسة التحقيق التفصيلي مع الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع بديل. انفو، حول التهمة التي وجهها له الوكيل العام للملك (النائب العام) في الدار البيضاء «عدم التبليغ عن المس بالسلامة الداخلية للدولة» ودامت الجلسة سبع ساعات، أجاب فيها المهداوي عن أسئلة قاضي التحقيق حول ما دار في 5 مكالمات جمعت بينه وبين شاب مغربي اسمه نور الدين، يتحدر من منطقة الريف ويعيش في هولندا.

وقالت مصادر هيئة الدفاع أن أسئلة القاضي ركزت على المكالمة الأولى نهاية أيار/ مايو الماضي، التي كان نور الدين يتحدث فيها بنبرة غاضبة، عقب اعتقال ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، ويهدد بالمس بسلامة الدولة، بالقول: «غادي نفرعو المخزن (سوف نفجر الدولة) ونخرجو الزفزافي من الحبس”، كما تحدث فيها عن استعداده تمويل “حراك الريف” لكونه يمتلك أموالا كثيرة توفرها له مشاريعه في مقاهي الحشيش “كافي شوب” بهولندا، وعن استعداده إدخال السلاح للمغرب.

وفسّر مدير موقع “بديل” في الجلسة التي آزر فيها المهدوي 16 محاميا، عدم تبليغه عن مكالمة نور الدين بكونه لم يأخذ كلامه على محمل الجد، وأنه اعتبره مجرد مخبر يريد استدراجه وتوريطه في الكلام. “كما أن الشخص نفسه (نور الدين) عاد في مكالماته اللاحقة معي إلى التأكيد على إيمانه بسلمية حراك الريف” وطالب المحامون المحكمة بإحضار التسجيلات الصوتية، بدل تقديم تفريغ مكتوب لها.

وأفاد محمد المسعودي، عضو هيئة دفاع المهداوي أن جلسة التحقيق أوضحت أن تهمة «عدم التبليغ على المس بالسلامة الداخلية للدولة»، التي وجهت للمهداوي، لا أساس لها من الصحة». وأضاف المسعودي: «بعد عرض المكالمات التي على أساسها تم اتهام المهداوي، اتضح أنها مكالمات غير مسؤولة ولا ترتكز على أي أساس، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تعتبر كمعطيات أو وقائع تستحق انتباه الجهات المختصة، بحكم أنها صادرة عن شخص مجهول ومتناقض، ومشكوك في أمره، ويقول الكلام ونقيضه في الوقت نفسه».

وقال: «لا يمكن أن تشكل تلك المكالمات التي تم تسجيلها، تهديدا للسلامة الداخلية للدولة، وبالتالي فالعناصر التكوينية للجنحة من خلال كل الدلائل المعروضة، لا تكون حتى العناصر الأولية لإدانة المهداوي، وبالتالي نعتبر أن طلب إجراء تحقيق في هذه الوقائع لا يرتكز على أي أساس».

وقال المسعودي إن الدفاع تقدم بطلب السراح المؤقت للمهداوي «نتمنى من النيابة العامة أن تستجيب لهذا الطلب خصوصا بعد توضيح المهداوي لقاضي التحقيق للمعطيات، الواردة في هذه المكالمات، وإظهاره السبب الذي دفعه لعدم التبليغ عن هذه التسجيلات، التي اعتبرها صادرة عن جهة غير مسؤولة، وتتضمن كلاما متناقضا». وكشف أن «المهداوي سرد للقاضي الأسباب التي دفعته إلى عدم التبليغ عن التسجيلات، كما أكد له أن سبب وجوده في المحكمة يعود إلى مواقفه الداعمة للحراك الشعبي بالريف، وإلى ملامسته للقضايا الحقيقية التي تؤرق المواطنين»، مؤكدا أن الجلسة مرت في ظروف جيدة وقاضي التحقيق أعطى الوقت الكافي للمهداوي للتعبير عن ما يريد أن يقوله وكذلك لهيئة الدفاع.

ووصف القاضي السابق المحامي محمد الهيني الاتهامات الموجهة للمهداوي بالمسرحية وقال: «فجأة ظهرت عن سبق إصرار وترصد في متابعة الزميل الصحافي لمهداوي، قصة من الخيال غير العلمي؛ إنها مسرحية من فصول الإبداع الجنائي الأقرب إلى السخرية والمسخ والتفاهة».

وأوضح الهيني أن الصحافي المهداوي «مطلوب للعدالة من أجل عدم التبليغ عن ذبابة روسية الصنع إنها حشرة من عالم الحشرات العسكرية المراد إدخالها للمغرب مشحونة بأخبار النكت والسخرية والضحك على الذقون ويراد بها تفجير المغرب ضحكا واستهزاء».

وقال ساخرا: «الصحافي المهداوي أخطأ حينما لم يبلغ عن الذبابة وهويتها الروسية الصنع التي لا ندري إلى حدود اليوم كيف يمكن نقلها بقوتها وضخامتها ومكوناتها من روسيا للمغرب أي مطار وأي طائرة سيتسع لحمل ذبابتهم وحشراتهم وأي ميناء وأي باخرة ستتكفل بهذه البعوضة».

وتساءل «ألهذه الدرجة يراد اللعب بعقولنا لتصديق التافه من الكلام ،حتى الحمقى رفضوا ترديد الأسطوانة المشروخة ولم يستسيغوا حتى ترويجها أو نقلها» وقال: «قضية الذبابة تستحق أن تكون وسيلة وأداة لتسلية الصغار حتى يناموا والصبية حتى يحتلموا والمجنونين حتى يستفيقوا».

وأضاف الهيني: «إن الذبابة أو الحشرة العسكرية الروسية الصنع أحرجت الزميل المهداوي ووضعته في دائرة الاتهام لأنه غلب عقله وضميره وتوازنه النفسي والعقلي ولم يثق في سخرية المتصل وبعدم جديته ولم ير ضرورة لإزعاج الشرطة بنكت وتفاهات حشرية لعينة وبغيضة فهل سنبلغ عن جميع من اتصل بنا ولو كان هازلا وضاحكا وساخرا ويريد تعكير هدوئنا وسكينتنا بأخبار الحشرات غير القابلة للتصديق أصلا «.