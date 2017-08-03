﻿منظمات حقوقية مصرية تدين فصل صحافيين بسبب آرائهم السياسية

القاهرة ـ «القدس العربي»: أدانت منظمات حقوقية وعمالية مصرية، أمس الخميس، فصل عدد من صحافيي جريدة «اليوم السابع» تعسفيا، بزعم من رئيس تحريرها خالد صلاح أن: «الأمر صادر من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بصفته المالك الفعلي للجريدة»، إثر تعبير هؤلاء الصحافيين عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي في شأن «مصرية جزيرتي تيران وصنافير».

وأعربت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» عن كامل تضامنها مع صحافيي «اليوم السابع» الذين تم فصلهم تعسفيا من قبل إدارة الجريدة، رفضا من تلك الإدارة لتعبيرهم الحر عن آرائهم ووجهات نظرهم، الأمر الذي يعد مخالفا للقوانين والحريات؛ بل ومناقضا لصريح الدستور الذي نص في مادته الخامسة والستين علي أن: «حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر».

وأكدت أن «الرأي الحر هو عمود الأساس بالنسبة لأي عمل صحافي أو إعلامي، ومن ثم فمحاولة تكميمه أو الحجر عليه إنما يعد ذلك نكوصا واضحا عن المعني الحقيقي الذي قامت عليه مهنة الصحافة وعودة بها إلي صحافة عصور الديكتاتورية والبوق الواحد».

وأهابت بكافة أعضاء المجتمع المدني، خاصة الحقوقي والإعلامي، أن يتضامنوا مع هؤلاء الصحافيين وغيرهم ممن يواجهون مصيرا مؤلما نتيجة لآرائهم ومواقفهم التي عبروا فيها عن ضمير مهني حر، داعية إلى تقديرهم بدلا من فصلهم والتنكيل بهم.

كذلك، أدانت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» في القاهرة، بأشد العبارات، ما أقدمت عليه «اليوم السابع» من فصل 3 من الصحافيين، على خلفية ممارستهم لحقهم الذي يكفله القانون في التعبير عن الرأي السياسي.

وكانت إدارة تحرير الجريدة، أبلغت الصحافيين «عبدالرحمن مقلد، ومدحت صفوت، و ماهر عبدالواحد»، شفاهة، الأحد الماضي، بقرار فصلهم من العمل، بعد رفضهم التوقيع على طلب إجازة من دون راتب لمدة سنة.

وقالت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» في بيان إن «الأسوأ في الموضوع هو اتهام الصحيفة للصحافيين الثلاثة بـالإساءة لها والتآمر مع مؤسسة إعلامية تابعة لحزب الله اللبناني، في إشارة إلى صحيفة الأخبار اللبنانية، لمجرد أن الأخيرة نشرت خبرا حول الأزمة.

وقال عبدالرحمن مقلد، أحد الصحافيين المفصولين، إن رئيس التحرير خالد صلاح استدعاه واثنين من زملائه ليبلغهم بقرار فصلهم بسبب رفضهم التوقيع على طلب إجازة دون راتب أسوة بزملاء لهم ـ من غير المؤكد عددهم الإجمالي ـ عقابا لهم على توقيعهم على بيان وقع عليه مئات من أعضاء نقابة الصحافيين المصريين يندد باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والمعروفة باسم اتفاقية «تيران وصنافير».

ونقل مقلد عن صلاح، قوله في تبرير قرار الفصل إن «رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي هو المالك الجديد للصحيفة وهو لا يرغب في استمرارهم في العمل بسبب مواقفهم السياسية، بدعوى أن المرحلة القادمة لا تحتمل آراء مختلفة عن رأي الدولة».

وتمتلك مجموعة «إعلام المصريين» التي يمتلكها رجل الأعمال الموالي للنظام أحمد أبوهشيمة، حصة حاكمة من أسهم صحيفة “اليوم السابع”، ضمن هيمنتها على سوق الإعلام المصري خاصة بعد أن استحوذت على صحيفة «صوت الأمة» وموقع «دوت مصر» وصحيفة «عين» الفنية وشبكة قنوات «أون تي في» و50٪ من أسهم شركة مصر للسينما، وكذلك وكالة للدعاية والإعلان.

ورصدت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» استخدام الصحيفة بشكل مكثف للغة تحريضية ضد المعارضين عموما خاصة في مقالات الرأي، وصولا لعبارات نشرت في الجريدة من قبيل «أرزقية 25 يناير».

كما أدان المجلس القومي للعمال والفلاحين، أمس الخميس، فصل صحافيي «اليوم السابع»، دون سند قانوني.

وأكد إبراهيم فايد، المتحدث باسم المجلس، رفضه التام للزج باسم رئاسة الجمهورية والسلطات التنفيذية في مثل تلك الأمور لا لشئِ إلا لترهيب الصحافيين وقمعهم.

وأشار إلى أن المجلس سيقف بكل صرامة ضد أي محاولة للتعدي على حقوق أي عامل في الدولة بقطاعيها العام والخاص، ويتابع الأمر بشكل دوري مع الجهات المعنية بالدولة للوقوف على أوضاع الزملاء الصحافيين حتى ينالوا حقوقهم كاملة.

وأصدر صحافيو «جريدة اليوم السابع» المصرية، بيانا مساء أول أمس الأربعاء، لتوضيح تفاصيل فصلهم تعسفيا، مؤكدين أن الفصل جاء «لمجرد الإدلاء بآرائنا، وممارسة حقنا في التعبير، في إطار الدستور والقانون. وباسم رئيس الجمهورية تم التنكيل بنا، وتشريد أسرنا».

وأهابوا بالجماعة الصحافية «الاصطفاف على قلب رجل واحد، لوقف العسف بهم وبأصحاب الرأي، من بعض أصحاب النفوس المريضة من قيادات الصحف الخاصة، تحت دعاوى الانحياز بالباطل للدولة، والتحدث باسمها لتشريد وتجويع الصحافيين وأصحاب الرأي».