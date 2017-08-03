﻿الأردن: مفردة «العدو» تعود إلى الصدارة وإعلام «دول الحصار» يخفق في ترويج إسرائيل ضمن منظومة «المكون السني»

عمان – «القدس العربي» : دخلت جريمة السفارة الإسرائيلية في عمان بزواياها وقنواتها الدبلوماسية والقانونية الضيقة، وأدخلت في الوقت ذاته العلاقة مع إسرائيل وهي قديمة واضطرارية في عمق نقاشات حرجة جداً لها علاقة بدلالات وانعكاسات الجريمة مستقبلاً وفي الواقع.

لا يشغل الأردنيون خصوصاً على صعيد النخبة ودوائر القرار الضيقة هذه الأيام تداعيات الجريمة نفسها فقد تكفلت بها خطوات سريعة وفعالة في الخطاب الملكي خفضت من مستوى التوتر الشعبي وأظهرت قدراً من «الندية «في مواجهة حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف. بل يشغل هؤلاء تحديداً اليوم السؤال الأعمق حول جوهر التبديلات والتغييرات التي تنظمها تفاصيل «جريمة الرابية» في اللغة العميقة بين مؤسسات الجانبين.

والأهم في فلسفة العلاقة نفسها ومستقبلها خصوصاً وسط قناعة الشارع الأردني بأن إسرائيل اليمينية التي ستبقى يمينية في المدى المنظور تتجه نحو العبث بالطبق الأردني الرئيسي وهو الوصاية على القدس والمسجد الأقصى عندما تجامل قصداً وفي إطار النكاية والاستهداف بعض الأطراف العربية الطامحة في دور في ملف الأقصى وبعض الأطراف الإقليمية الطامحة بدورها للمشاركة أيضاً خصوصاً تلك الأطراف التي تحاصر دولة قطر.

يبدو رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري واثقاً في حديث ينشر في «القدس العربي الأسبوعي» من أن مشهد ملف الأقصى الجديد يظهر مجدداً بأن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي خطير جداً على الجوار وتحديداً على الأردن.

يثق المصري بأن مشروع إسرائيل اليميني المتطرف يسقط من اعتباراته مصالح الأردن الأساسية بل يعيد إنتاج التراث الذي أسسته على صعيد العلاقات والاتصالات اتفاقية وادي عربة الموقعة عام 1994. طوال الوقت الذي انشغل فيه الشارع الأردني بجريمة سفارة العدو الإسرائيلي تجنب المصري ونخبة من السياسيين الكبار التحدث عن الموضوع خصوصاً في ظل تنامي القناعة بالتشويش الذي ينتج عن وجود ملاحظات في إدارة هذا الملف حكومياً قبل حزمة الإنصاف والتدخل الملكي. لكن في المقابل حجم التوجس الشعبي والرسمي من مؤسسات إسرائيل التي يلاحظ حتى المستوى الأمني بأن اليمين المتطرف يستحكم فيها يزيد وينمو.

عضو البرلمان الأردني الأسبق والخبير سامح المجالي يلتقط ما هو جوهري في المسألة هنا وهو يؤشر على هامش نقاش مع «القدس العربي» على أن واحداً من تداعيات جريمة السفارة كان يتمثل في الصعود الشعبي العارم لكلمة «العدو» الإسرائيلي. هذه ملاحظة ذات قيمة كبيرة؛ لأن مفردة العدو بدأ يستخدمها وإن كان بلغة أخف حتى بعض الرسميين.

وداخل الاجتماعات المغلقة في مركز صناعة القرار لم تستخدم كلمة العدو لكن سقطت وعن لسان غالبية المسؤولين تقريباً مفردة «الشريك»، وتم التعامل حتى لغويًا مع حكومة إسرائيل الحالية على الأقل على اعتبار أنها الخصم أو الطرف أو الجانب الآخر. ويمكن ببساطة هنا ملاحظة أن وزير الخارجية أيمن الصفدي استخدم وصف الجانب الآخر، كما استعمله أيضاً وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني.

وبدا واضحاً في السياق أن أعتى السياسيين والموظفين الأردنيين لم يعد بإمكانهم ذكر إسرائيل في النقاشات المغلقة والمفتوحة بدون تعبيرات عدائية تدلل على ما يؤشر عليه المجالي. فتل ابيب حتى في لغة الدبلوماسيين الأردنيين اليوم وفي أدبيات السياسيين المؤمنين بعملية السلام لم تعد ذلك الشريك الاستراتيجي ولم تعد شريك عملية السلام.

بل إذا لم تكن العدو فهي الجانب الآخر بأقل تعبير والجهة التي بدأت تتآمر ليس على الشعب الأردني بل على هوية الدولة وكيانها عبر سلسلة من التصعيدات اليمينية المتشددة التي يقر المصري بأنها تخدم في النهاية فكرة تصدير الأزمة وترحيلها إلى جوار فلسطين وإلى الأردن بصفة خاصة. تلك أحد أعمق التأثيرات الجانبية لمستوى التأزيم والخلاف الذي حصل بين عمان وتل أبيب ليس على جريمة السفارة فقط ولكن على كل تفصيلاتها والظروف التي حصلت قبلها وبعدها. هذه الأدبيات لا تعلي فقط من شأن إسرائيل باعتبارها العدو. لكنها تعيد منهج التشكيك بتحول إسرائيل اليميني الصارخ والأهم التشكيك برسالة اتفاقية «وادي عربة» بحد ذاتها خصوصاً في الجزء الأردني السياسي من هذه الاتفاقية، وقد عبر عن ذلك مبكرا رمز الاتفاقية وموقعها الدكتور عبد السلام المجالي عندما قال منذ نحو ثلاثة أعوام إن اتفاقية وادي عربة للأسف « لم تدفن الوطن البديل». بالنسبة لسياسيين خبراء و»عميقين» لم تعد إسرائيل مهتمة بالأردن ولا مهتمة بقضاياه ومصالحه الاستراتيجية الملحة.

الأخطر بالنسبة للدوائر الأردنية العميقة أن إسرائيل لم تعد مهتمة بعملية السلام، ولا يوجد ما يبرر أن تقدم تنازلات من أجله كما يقول المصري في الوقت الذي يخلو فيه طاقم السياسة الذي يدير الأمور في الأردن من أي مثقفين أو مفكرين خبراء في إسرائيل والصهيونية وهي ملاحظة سجلها المفكر السياسي عدنان أبو عودة في مناسبات عدة وهو يحاول تشخيص الحالة الإقليمية بصورة عامة.

إسرائيل في الوجدان الأردني ورغم ضخ الإعلام التابع لدول الحصار في الخليج العربي لم تعد ذلك الطرف الذي يمكنه على الأقل بالنسبة للأردنيين أن يكون نصيراً للمكون السني في المنطقة في مواجهة معركة النفوذ الإيراني.

وهي مسألة في غاية الحساسية نتجت عن مجازفات حكومة نتنياهو وهي تتحرش بالأردن، هذه الحكومة تصرفت بصورة مخجلة وغير قانونية وغير أخلاقية كما أوضح الوزير الصفدي في جدال جانبي مع «القدس العربي»، ويؤكد بأن صلف الحكومة الإسرائيلية وصل إلى مستوى غير أخلاقي ليس فقط عندما استقبل نتنياهو القاتل الإسرائيلي، ولكن أيضاً لأن مؤسسات إسرائيل لم تعبر حتى اللحظة عن أسفها لوقوع ضحايا برصاص إسرائيلي في عمان خلافا لأن تل أبيب لم تعتذر من الأردن أصلاً دبلوماسياً ورسمياً.

خلاصة القول، أن الجناح الذي يؤمن بأن العلاقة العميقة مع إسرائيل أمر مفيد وحيوي للمؤسسة الأردنية الرسمية مخنوق الآن بحكم الواقع وصوته منخفض لأن إسرائيل وببساطة لم تعد تهتم ولا تريد السلام، وتلك قناعة مستقرة في أذهان جميع الأردنيين من القمة إلى القاع.