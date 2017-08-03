﻿ستون عاماً على فيلم «قلعة العنكبوت»: حين يجتمع المعلمان: الإنكليزي شكسبير والياباني كوروساوا

باريس ـ «القدس العربي» ـ سليم البيك: للفيلم أهمية مضاعفة: الأولى من الإنكليزي وليم شكسبير، والثانية من الياباني أكيرا كوروساوا، الأول كاتب نص المسرحية، والثاني مخرج الفيلم الذي تمر اليوم ستون عاماً على إنتاجه (1957). المسرحية هي «ماكبث»، واحدة من أشهر مسرحيات الشاعر الإنكليزي، والفيلم، وهو نقل سينمائي حر للنص، أي دون تقيد كامل به، هو «عرش الدماء»، وهو العنوان الإنكليزي، أو «قلعة العنكبوت»، وهو العنوان الفرنسي مترجماً عن العنوان الأصلي، الياباني.

لكوروساوا أفلام شكسبيرية أخرى، وقد يكون (إضافة إلى الأميركي أورسون ويلز) المخرج الأكثر اقتراناً بالكاتب الإنكليزي، لا لنقله لأكثر من نص مسرحي إلى السينما بل أساساً للفنية العالية لهذه الأفلام التي استحقت أن يُرفق بها اسم شكسبير، فكانت أعمالاً فنية بجودة عالية يمكن أن تُشاهد كأعمال مستقلة عن النص الشكسبيري، مضيفةً لهذه النصوص أبعاداً جديدة متعلقة أولاً بالشكل (أي الفيلم) كناقل للحكاية، وثانياً بالموضوع إذ تم نقل الحكاية كلها إلى يابان القرون الوسطى الإقطاعية. أما أفلامه الشكسبيرية الأخرى فهي «الأوغاد ينامون هانئين» (1960) المأخوذ عن «هاملت»، و«ران» (1985) المأخوذ عن «الملك لير»، وهذا الأخير هو النسخة الأقرب إلى «قلعة العنكبوت»، إذ أن الحكاية في كليهما تحوي عناصر كالملوك، المحاربين، الخيانات، المعارك، الغابات، الأسطرة، التراجيديا، وإن كان «ران» ملوناً وبشكل ساطع، و«قلعة العنكبوت» أبيض وأسود.

قبل فترة تم إصدار 17 فيلماً مرمماً لكوروساوا في فرنسا، وعُرضت في العديد من الصالات، لسبب ما لم يكن هذا الفيلم من بينها، وإن كان من بين أفضل ما أخرجه، نضيف إليه «الساموراي السبعة» و«راشومون» و«إيكيرو» و«القلعة المخفية» و«يوجيمبو» وغيرها، إذ يمكن الإضافة والحذف في ذلك لوفرة الأفلام الممتازة لدى المعلم الياباني.

واشيزو الياباني هو ماكبث في المسرحية الشكسبيرية، يقوم بدوره الممثل الأثير لدى كوروساوا، وبطل معظم أهم أفلامه، توشيرو ميفون. قام سيد واشيزو بترقيته بعدما حقق انتصارات كقائد في الجيش، وكان واشيزو قد سمع من ساحرة أنه ستتم ترقيته، وأنه سيصير بعدها السيد، مع تقدم الفيلم تقترب هذه النبوءات من التحقق، خاصة أنه سمعها مع رفيق له تنبأت له الساحرة كذلك بترقية وحصل عليها. يقوم بتحريض من زوجته، وعينُها على العرش، بقتل سيده، فيصير هو السيد الذي واصل تحقيق النبوءة التي أتت مرفقة بأخرى وهي أن ابن رفيقه سيصير السيد من بعده. دبر قتل رفيقه أما الابن فهرب، فبدأ واشيزو يهجس به، تائهاً بين النبوءات وبين حقيقة كونه سيداً بجيش قوي، وبين شعوره بالخوف والعظمة، فتوجه إلى الساحرة مجدداً ليسألها وتخبره أنه لن يبقى ملكاً إن تحركت الغابة، فضحك وسخر من فكرة أن الغابة يمكن أن تتحرك. أخيراً، بطريقة ما تحركت الغابة وتحققت النبوءات جميعها.

مشاهد المعركة الأخيرة من الفيلم قد تكون الأكثر شهرة مما فيه، تحديداً تلك التي تصور مقتل واشيزو، السهام الكثيرة التي تخترق جسده، في تصوير واقعي لا يمكن إلا أن تعلق في ذهن مُشاهدها.

قد يكون بعضنا يعرف الحكاية، من المسرحية أو فيلم آخر، قبل مشاهدة الفيلم، لكن ليس لذلك أقول بأن الحكاية ليست، بحد ذاتها، بأهمية الكيفية التي ستحصل بها، فنحن نعرف من البداية النبوءة، فمن ربع الساعة الأولى نسمع ما يشير إلى النهاية التراجيدية للبطل، ثم مع تقدم الفيلم وعند كل منعطف نجد أن النبوءات تتحقق تباعاً، ثم، قبل النبوءة الأخيرة التي تشير إلى قتال ما بين الرفاق، نجد إشارات خفيفة: حصان يهوج هنا وطيور تهوج هناك، ثم، لدى النبوءة الأخيرة التي تقول بأنه لن يعود سيداً فقط، حين تتحرك الغابة من مكانها، تحركت وصار ما صار.

أما تصوير كل ذلك، ففيه ما يميز كوروساوا بلقطاته البعيدة والتقطيع المتواتر للمشاهد (كالعادة هو من يقوم بالمونتاج) والتداخل بين الواقعي والمتخيل الذي يُحدثه، فيصور الواقعي، تحرك أشجار الغابة مثلاً، وكأنه هلوسات السيد الذي صارت النبوءة الأخيرة بمقتله هاجساً لديه، لنكتشف أن الهلوسات كانت صوراً واقعية.

لا يختلف الفيلم، تقنياً، عن باقي أفلام كوروساوا، التي يصور فيها حكايات محاربين ومعاركهم في يابان القرون الوسطى، إنما ما يمكن أن يميزه عن غيره هي التراجيديا الشكسبيرية والعوالم التي يمكن أن تحملنا إليها، وإن بشخصيات قليلة، فشعورنا بمأساة عظمى تحوم حول البطل التراجيدي حاضر من بداية الفيلم إلى نهايته، فنعرف ما سيحصل له إنما نراقبه، نراقب سيره إلى حتفه، نراقب كيف سيحصل ذلك، بدون أن نعرف، إلى ما بعد انتهاء الفيلم، إن كنا قد تعاطفنا معه أم لا، شفقنا عليه كشخصية تراجيدية أم لا، أردنا له البقاء سيداً أم لا، وقد قتل سيده الذي صار سيداً بقتل سيده هو الآخر، وها هو الآن يُقتل من قبل قائد جيشه الذي أمر برميه بالسهام، في مشهد كيروساوي/شكسبيري بامتياز.

ستون عاماً مرت على الفيلم وما يزال من بين أفضل المقاربات السينمائية لشكسبير.