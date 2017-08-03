﻿دورة سباحة للأطفال في إدلب لتخفيف آثار الحرب

إدلب ـ الأناضول: فتح السوري «عبد الواحد النقر» في مدينة إدلب شمال غربي البلاد، دورة تدريب لتعليم السباحة للأطفال من أجل تخفيف آثار الحرب عنهم.

وقال، إنهم يهدفون من الدورة إلى محو الذكريات السيئة من أذهان الأطفال الذين لم يروا في بلادهم غير الحرب منذ سنوات.

وأشار إلى أنهم ينظفون المسبح عن طريق ترشيح المياه وتعقيمها بأساليب مخصصة لهذا الغرض. وأضاف أن دورات التدريب تتضمن 3 مراحل أساسية تبدأ بالمرحلة الأولى وهي الابتدائية ثم المتوسطة والمتطورة.

لفت النقر إلى أنه يمتلك شهادة دولية في تدريب على السباحة، وأنه يقوم بعمله بإتقان واحترافية.

وأكد أنه يدرب في الوقت الحالي 45 طفلا.

من جانبه قال الطفل حسن محمد: «عمري 11 عاما، وأحب السباحة كثيرا، وسجلت في هذه الدورة لأنني أريد أن أصبح سباحا محترفا في المستقبل».

اتحاد جدة السعودي يغلق قضية البرازيلي جيبسون أوليفيرا

الرياض ـ د ب أ: أعلن مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، إنهاء قضية اللاعب البرازيلي جيبسون أوليفرا بشكل نهائي.

نشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) «أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي، بشكل كامل قضية اللاعب البرازيلي جيبسون».

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أصدر قراراً بإلزام اتحاد جدة بسداد كافة مستحقات اللاعب المتأخرة، التي تبلغ قيمتها 180 ألف دولار. يشار إلى أن اتحاد جدة كان قد تعرض لعقوبة خصم نقاط في الموسم الماضي، إلى جانب الإيقاف عن قيد اللاعبين لفترتين، بسبب عدم سداده مستحقات الأسترالي جيمس ترويسي لاعب الفريق السابق.

أنهى الاتحاد مشواره في الدوري السعودي لكرة القدم الموسم الماضي في المركز الرابع برصيد 52 نقطة.

ضيوف حفل زفاف ميسي يبخلون بالتبرع للأعمال الخيرية

بوينس آيرس ـ د ب أ: كشفت مؤسسة خيرية غير حكومية في الأرجنتين تسمى «تيتشو أرخينتينا» أن الضيوف الذين حضروا حفل زفاف النجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي والبالغ عددهم 250 شخصا تبرعوا لها بحوالي 200 ألف بيزو أرجنتيني (10 الأف دولار).

وأكدت المؤسسة الخيرية أن هذا المبلغ كاف لإنشاء 10 مساكن للطواريء.

وكان الزوجان قد طلبا من المدعوين عدم إحضار هدايها شخصية لهما بل التبرع عوضا عن ذلك لمؤسسة «تيتشو أرخينتينا» الخيرية.

وكان أبرز من حضروا هذا الحفل زملاء ميسي في نادي برشلونة الأسباني مثل البرازيلي نيمار والأوروجواياني لويس سواريز، بالإضافة إلى بعض من أفضل نجوم الكرة الأرجنيتنية، الذين تبلغ أجورهم ملايين الدولارات.

ولم تشر المؤسسة المذكورة في بيان لها إلى القيمة الحقيقية للمبالغ التي تم جمعها في الحفل، ولكنها قالت: «إيمانا منا بالمحافظة على مبدأ الشفافية نرغب في أن نخبركم بأنه حتى الآن تم جمع ما يكفي لبناء 10 مساكن للطوارئ».

عدوى فطرية تضرب ملعب فولفسبورج

هانوفر ـ ألمانيا ـ د ب أ: اضطر فريق فولفسبورج الألماني لكرة القدم لنقل مباراة ودية من ملعبه قبل أسبوعين من انطلاق الدوري الألماني (بوندسليجا) بسبب عدوى فطرية على أرض الملعب.

وذكر النادي أمس الخميس، أن المباراة الودية أمام فيورنتينا الإيطالي التي ستقام يوم الأحد المقبل على ملعبه تم نقلها لملعب أصغر في المدينة بسبب «ابتلاء ملعب فولكفاجن أرينا بعدوى فطرية هائلة».

وحدثت المشكلة «عقب التغييرات المناخية الأخيرة من الحرارة الشديدة والامطار الغزيرة» وذلك وفقا لما للنادي.

وأضاف النادي: «المناطق المتضررة في أرضية الملعب تجعل عمليات اللعب الطبيعي شبه مستحيلة وتزيد من فرص تعرض اللاعبين للإصابات».

ومن المقرر أن يستهل فولفسبورج حملته في بوندسليجا بمواجهة بوروسيا دورتموند على أرضه يوم 19 من الشهر الجاري.

موناكو الفرنسي يضم دياخابي حتى 2022

موناكو ـ الأناضول: أعلن نادي موناكو الفرنسي، تعاقده مع لاعب كرة القدم أداما دياخابي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال النادي عبر موقعه الالكتروني، «تم التعاقد مع أداما دياخابي بعقد يمتد حتى عام 2022 بعد الاتفاق مع مسؤولي رين على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد»، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة. وجاء التعاقد مع دياخابي بناء على رؤية البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني لموناكو الذي أبدى إعجابه بالمستوى الفني للاعب. وانتقل دياخابي (21 عاما) إلى صفوف رين عام 2016 حيث شارك معه في 20 مباراة مسجلا هدفين فقط.