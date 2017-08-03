﻿التونسي الجزيري يودّع بطولة واشنطن الدولية للتنس

واشنطن ـ الأناضول: ودّع التونسي مالك الجزيري، أمس الخميس، فعاليات بطولة واشنطن الدولية للتنس المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخسر الجزيري في الدور الثاني للبطولة من الجنوب إفريقي كيفن أندرسون بمجموعتين دون رد، بواقع 4-6 و1-6.

وتأهل للدور الثالث من البطولة لاعب لوكسمبورغ جيل مولر، والألماني ألكسندر زفيريف، والقبرصي ماركوس باغداتيس، والبلغاري غريغور ديميتروف، والهندي يوكي بهامبري، والروسي دانييل ميدفيديف والأمريكي تينز ساندغرن.

وتعد بطولة واشنطن إحدى المسابقات التابعة للاتحاد الدولي للتنس حيث انطلقت فعالياتها في 31 يوليو/ تموز الماضي وتنتهي في السادس من أغسطس/ آب الجاري، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها مليوني دولار.