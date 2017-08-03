﻿فلاديمير كليتشكو بطل العالم السابق يعلن اعتزال الملاكمة

برلين ـ د ب أ: قال بطل العالم للملاكمة السابق للوزن الثقيل فلاديمير كليتشكو في بيان أصدره، أمس الخميس، أنه أسدل الستار اعتبارا من تاريخه على أحد أنجح المسيرات في تاريخ الملاكمة . وكان كليتشكو بطلا للعالم مرتين الفترة الأولى كانت من 2000 حتى 2003 والفترة الثانية كانت من 2006 حتى 2015 حيث وضعته الفترة الثانية خلف الأسطورة جو لويس كثاني أكثر لاعب حافظ على لقبه في التاريخ.

وفي النزال الأخير، أمام النجم البريطاني أنتوني جوشوا، توقف كليتشكو في الجولة الحادية عشرة وباعتزاله لن تقام مباراة الإعادة التي كان مقررا إقامتها في تشرين ثان/نوفمبر القادم. وقال: «لقد حققت كل ما كنت أحلم به، والآن أريد أن أبدأ مشواري المهني الثاني بعد الرياضة . لم أكن أتصور أنني سأحظى بهذه الفترة الطويلة من النجاحات في الملاكمة».

وأضاف، انه يريد الحصول على بعض الوقت بعد خسارته من جوشوا ليدرس مستقبله، ولكنه شكر فريقه وعائلته وجماهيره وفضل عدم استكمال مسيرته.

وأصبح كليتشكو لاعبا محترفا بعد فوزه بالميدالية الذهبية في اولمبياد 1996 في أتلانتا وأنهى مسيرته فائزا بـ64 نزالا وخسر في 5 فقط.

وكان أحد أنجح الملاكمين عبر التاريخ حيث توج بلقب العالم من خلال حزام المنظمة العالمية للملاكمة بعد تغلبه على الامريكي كريس بيرد في2000. بعد الخسارة أمام الجنوب أفريقي كوري ساندرز والأمريكي لامون بروستير في 2003 و2004، مر كليتشكو بفترة طويلة دون هزيمة .

وانتهت هذه الفترة أمام بريطاني آخر، هو تايسون فيوري، في دوسلدورف، والتي كلفته ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة والرابطة العالمية للملاكمة والمنظمة العالمية للملاكمة.

يذكر ان كليتشكو شقيق أصغر لبطل عالم سابق هو فيتالي، الذي حمل حزام مجلس الملاكمة العالمي خلال الفترة من 2008 وحتى 2012 وهي فترة حمل فيها الشقيقان كل ألقاب الوزن الثقيل.

ومع اعتزال كليتشكو، ستكون المواجهة المقبلة لجوشوا للدفاع عن لقبه أمام البلغاري كوبرات بوليف.