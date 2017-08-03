﻿الفيصلي الأردني يصعق الأهلي المصري مجددا ويتأهل للنهائي

القاهرة ـ رويترز: كرر الفيصلي الأردني فوزه على الأهلي على أرضه مستغلا أخطاء بطل مصر في الشوط الأول ليتفوق 2-1 ويبلغ نهائي لكرة القدم.

وتفوق الفيصلي 1-صفر على الأهلي في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات في استاد السلام في القاهرة الشهر الماضي ثم أوقعت القرعة الفريقين في مواجهة أخرى في الدور قبل النهائي في استاد برج العرب في الاسكندرية.

وباغت الفريق الأردني منافسه صاحب الضيافة بهدفين في غضون 11 دقيقة في الشوط الأول ليحقق الانتصار وينتظر ملاقاة الترجي التونسي أو الفتح الرباطي المغربي في النهائي يوم الأحد المقبل.

وافتتح السنغالي دومينيك ميندي التقدم للفيصلي من ضربة رأس بعد تمريرة عرضية من عدي زهران الذي راوغ علي معلول مدافع منتخب تونس في الدقيقة 26. وسجل المخضرم أحمد فتحي الهدف الثاني بالخطأ في مرماه بعدما اصطدمت الكرة بقدمه اثر تسديدة زهران في الدقيقة 37.

ولم يشفع للاهلي تقليص مهاجمه المغربي وليد أزارو الفارق في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع من المباراة المتوترة.

وسيلتقي الفيصلي مع الفائز من مباراة قبل النهائي الأخرى بين الترجي التونسي والفتح الرباطي المغربي.

وقال المهاجم البولندي أوكاش جيكيفيتش تهانينا للجماهير التي تؤازرنا في كل المباريات وسأشتري تذاكر لهم لحضور النهائي.

«يجب أن نحتفل بالفوز الرابع على التوالي والوصول للمباراة النهائية».

وعن العروض التي تلقاها من أندية مصرية قال المهاجم فارع الطول «أركز حاليا مع الفيصلي من أجل حصد اللقب وتفكيري ينصب على ذلك فقط».

وفي ظل تألق معتز ياسين حارس الفيصلي، أهدر الأهلي العديد من الفرص للتعويض خاصة عبر أزارو كما منع القائم فرصة خطيرة لصالح جمعة.

وكاد الاهلي أن يتقدم بهدف بعد مرور ثلاث دقائق عندما تلقى احمد حمودي تمريرة رائعة من المغربي ازارو ليسددها حمودي ويتصدى لها الحارس ياسين ليحولها لركنية.

ولاحت فرصة ثانية للاهلي بعد مرور ربع ساعة عندما انطلق التونسي على معلول من الجبهة اليسرى للفيصلي وارسل كرة عرضية إلى أزارو ليبعدها إبراهيم الظواهرة مدافع الفيصلي.

وانطلق أزارو في الدقيقة 36 ودخل منطقة جزاء الفيصلي لكنه سدد الكرة بجوار القائم الايسر لمرمى ياسين ليطالب بعدها باحتساب ركلة جزاء بسبب دفعه من قبل أحد لاعبي المنافس.

وسيطر الاهلي على الشوط الثاني بشكل تام وأتيحت له عدة فرص للتهديف لكن دفاع الفيصلي ومن خلفه الحارس ياسين تكفل بإبعادها.

وكاد البديل عبد الله السعيد ان يقلص الفارق للاهلي في الدقيقة 62 لكن تسديدته مرت بجوار القائم الايسر.

وردت عارضة الاهلي فرصة هدف ثالث للفيصلي في الدقيقة 78.

وطالب لاعبو الاهلي باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 88 بعد لمس احد لاعبي الفيصلي الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.