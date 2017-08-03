﻿سيلتيك يتجاوز عقبة روزنبورغ وإياكس يودع تصفيات دوري الأبطال

غلاسكو ـ رويترز: خرج إياكس امستردام بطل أوروبا أربع مرات من الدور التمهيدي الثالث لدوري الابطال لكرة القدم عقب تعادله 2-2 على ارضه امام نيس الفرنسي الاربعاء الماضي بينما تجاوز سيلتيك بطل اسكتلندا عقبة روزنبورغ.

وعانى اياكس بسبب بعض المشكلات الدفاعية مع تسجيل نيس لهدفين في امستردام عقب التعادل 1-1 في فرنسا ليعبر هذا الدور بعد تطبيق قاعدة الاهداف خارج الملعب.

وانتزع فينسن مارسيل هدف التعادل لنيس في الدقيقة 79 بعد ان سجل دوني فان دي بيك ودافينسون سانشيز هدفين لاياكس.

وكان ارنو سوكيه قد افتتح التسجيل للفريق الفرنسي في البداية.

واستطاع سيلتيك ان يتعادل سلبيا على ارضه امام روزنبورغ وعانى لاختراق دفاع منافسه النرويجي في مباراة الاياب.

لكن جيمس فورست استطاع هز الشباك في الدقيقة 69 بعد ان سدد في المرمى من زاوية ضيقة ليضع فريق بريندان رودجرز في المقدمة بالفوز 1-صفر.

وكانت هناك الكثير من الاثارة في بيرن بعد ان تعافى يانج بويز من هزيمته 3-1 خارج ملعبه امام دينامو كييف ليفوز 2-صفر على ارضه ويعبر هذا الدور بفضل قاعدة الاهداف خارج الملعب.

وفاز كوبنهاجن على اف.كيه فاردار 4-1 على استاد باركين في العاصمة الدنمركية ليفوز 4-2 في مجموع المباراتين بينما تجاوز اسطنبول باشاكشهير وصيف بطل الدوري التركي عقبة ضيفه البلجيكي كلوب بروج 2-صفر ليفوز 5-3 في مجموع المباراتين.

وستخوض الفرق المتأهلة جولة فاصلة وسيتأهل الفائزون لدور المجموعات في البطولة الاوروبية.