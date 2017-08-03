﻿الروماني لوتشيسكو مدربا للمنتخب التركي لمدة عامين

إسطنبول ـ الأناضول: أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، الأربعاء الماضي، تعاقده مع الروماني ميرتشا لوتشيسكو لتولي مسؤولية تدريب الفريق الكروي خلال الفترة المقبلة خلفا لفاتح تريم.

وأعلن الاتحاد التركي للعبة عبر موقعه على الإنترنت أنه تعاقد مع المدرب الروماني لتولي تدريب المنتخب لمدة عامين مع أحقية الاتحاد في تجديد العقد لعام آخر.

وأضاف الاتحاد أنه سيتم تقديم المدرب الروماني لوسائل الإعلام غدا الجمعة.

وسبق للمدرب لوتشيسكو (72 عامًا) أن تولى مهاما تدريبية في تركيا، حيث سبق له تدريب فريقي غلاطة سراي وبشيكطاش، وتوّج مع الأول بالسوبر الأوروبي والدوري المحلي وساهم في تأهله لربع نهائي دوري الأبطال، بينما ساهم مع الأخير في الفوز بلقب الدوري التركي.

كما تولى تدريب العديد من الفرق الأوروبية أيضا أبرزها زينيت سان بطرسبورغ الروسي وشاختار الأوكراني وانتر ميلان الإيطالي.

وستكون تركيا ثاني المنتخبات سيتولى تدريبها طوال مشواره حيث درب منتخب بلاده في الفترة من 1981-1986.

وستكون أولى مبارياته الرسمية مع المنتخب التركي في الثاني من سبتمبر/ أيلول المقبل أمام أوكرانيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم التي ستقام في روسيا 2018.