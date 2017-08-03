﻿ريال مدريد ينهي جولته في الولايات المتحدة بالفوز على نجوم الدوري الأمريكي

شيكاغو ـ د ب أ: أنهى فريق ريال مدريد الاسباني لكرة القدم جولته الاعدادية المخيبة للآمال في الولايات المتحدة الأمريكية بتغلبه على فريق نجوم الدوري الأمريكي 4 / 2 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل.

وسجل مارسيلو ركلة الجزاء الحاسمة ليفوز فريق ريال مدريد بالمباراة التي أقيمت أمس الخميس أمام 61 ألف متفرج تابعوا اللقاء من الملعب.

وضم فريق نجوم الدوري الأمريكي عددا من اللاعبين المعروفين للجماهير الأوروبية من بينهم باستيان شفاينشتايجر وكاكا وديفيد بيا وتيم هاورد.

افتتح ديفيد مونريال التسجيل في الدقيقة 59 لريال مدريد ، الذي سيطر على مجريات اللعب طوال المباراة.

وجاء الهدف بعدما وجد مونريال المساحة أمام المرمى قبل ان يتلقى تمريرة قصيرة ليسدد كرة قوية سكنت المرمى لتعلن تقدم الريال، الذي خاض المباراة بدون نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعادل دوم دوير، المولود في إنكلترا ويلعب للمنتخب الأمريكي ، النتيجة للفريق الأمريكي في الدقيقة 78 من ضربة رأسية.

وتواجد المهاجم في المكان المناسب ليتابع الضربة الرأسية التي لعبها زيمله داكس مكارثي التي ارتدت من القائم ، حيث استطاع دوير أن يسبق الحارس لوكا زيدان، الذي دفع به والده زين الدين زيدان مدرب الريال في التشكيل، ليسكنها المرمى.

في الواقع، كان الحارس صاحب الـ19 عاما بطلا للريال في ركلات الترجيح التي أهدر خلالها الفريق الأمريكي اول ركلتين، حيث تصدى زيدان لمحاولة دوير قبل أن يسدد جيوفاني دوس سانتوس في العارضة.

وسجل ماتيو كوفاسيتش ركلته بهدوء ليمنح الريال التقدم قبل أن يسدد كريم بنزيمة وجاريث بيل ركلتيهما ثم حسم مارسيلو النتيجة بتسديدة الركلة الأخيرة.

وكانت هذه المباراة هي الأخيرة للريال في جولته في أمريكا والتي خاض خلالها أربع مباريات كانت من بينها الخسارة في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة 2 / 3 يوم الأحد الماضي.

وتعادل أيضا الريال مع مانشستر يونايتد قبل أن يخسر بركلات الترجيح يوم 23 من الشهر الماضي وخسر من مانشستر سيتي يوم 26 من الشهر الماضي أيضا.

وسيعود الريال لأوروبا لمواجهة مانشستر يونايتد في كأس السوبر الأوروبي في مقدونيا يوم 8 آب/أغسطس الجاري، ثم يواجه برشلونة في مباراتين في كأس السوبر الأوروبي يومي 13 و16 من ذات الشهر قبل أن يستهل مبارياته في الدوري الاسباني يوم 20 آب/أغسطس.