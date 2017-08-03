﻿البرازيلي نيمار سيحصل على 45 مليون يورو سنويا في سان جيرمان

لندن ـ د ب أ: يستعد النجم البرازيلي نيمار للحصول على 865 الف يورو (775 الف جنيه استرليني) اسبوعيا حال اتمام صفقة الانتقال من برشلونة الاسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيبلغ الراتب السنوي الإجمالي لنيمار 25/ عاما/ نحو 45 مليون يورو (40 مليون و300 الف استرليني) قبل الضرائب بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

وطلب برشلونة من سان جيرمان دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار والبالغ 222 مليون يورو (198 مليون استرليني).

وسيضطر باريس سان جيرمان لدفع 400 مليون جنيه استرليني لحسم الصفقة، شاملة راتب نيمار على مدار خمسة أعوام.

ونشر ليونيل ميسي رسالة وداع لزميله عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت بينما قال فاجنر ريبيرو وكيل أعمال اللاعب البرازيلي لإذاعة اسبانية إن سان جيرمان سيدفع قيمة الشرط الجزائي لبرشلونة وإن الصفقة في طريقها للاكتمال.

وقال برشلونة في بيان أبلغ نيمار برفقة والده ووكيل أعماله برشلونة بقراره ترك النادي خلال اجتماع عقد في مقر النادي.

وسينهي نيمار بذلك فترته مع برشلونة التي استمرت لأربع سنوات وشكل عنصرا بارزا في خط الهجوم بجانب ميسي ولويس سواريز.

وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي وقع نيمار عقدا جديدا مع برشلونة حتى 2021 تم فيه زيادة الشرط الجزائي.

وفي مقابلة نشرت أمس الأربعاء قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الاسباني إن الرابطة لن تقبل ما سيدفعه باريس سان جيرمان من أجل تفعيل الشرط الجزائي. وأبلغ صحيفة آس الاسبانية الرياضية أن هذا سيعد انتهاكا محتملا للوائح الاتحاد الاوروبي لكرة القدم للعب النظيف المالي.

لكن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم أبلغ رويترز أمس الأربعاء بأنه لم يتلق أي شكوى مضيفا أنه لن يوقف سلفا أي صفقة محتملة.

وقال الاتحاد الاوروبي في بيان سيبحث الاتحاد الاوروبي تفاصيل هذا الانتقال في الوقت المناسب لضمان امتثال باريس سان جيرمان لمتطلبات اللعب النظيف المالي.

وأضاف انتقال نيمار لباريس سان جيرمان سيكون له تأثير على سجلات النادي المالية على مدار عدة سنوات لكن تأثير هذه العملية لا يمكن الحكم عليه سلفا خاصة أن باريس سان جيرمان قد يبيع العديد من اللاعبين بمقابل كبير.

وتابع وبالتالي سنجري حساباتنا في النهاية لضمان أنهم يحترمون اللوائح.

وباريس سان جيرمان من أغنى أندية العالم بعد أن استحوذت عليه قطر للاستثمارات الرياضية في 2012 وهي منظمة تابعة لصندوق الثروة السيادي في قطر.

ووفقا للوائح اللعب النظيف المالي لا يمكن أن تتجاوز فاتورة الرواتب في أي ناد 70 بالمئة من ايراداته. والأسبوع الماضي نقلت صحيفة جازيتا ديلو سبورت الايطالية عن أندريا ترافيرسو المشرف على مشروع اللعب النظيف المالي في الاتحاد الاوروبي قوله إن باريس سان جيرمان يتبع حاليا هذه اللائحة.