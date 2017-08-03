﻿أقباط مصريون ينظمون حفل «طلاق جماعي» غدا

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ مؤمن الكامل: يستعد الأقباط المتضررون من قوانين الأحوال الشخصية لتنظيم أول حفل «طلاق مسيحي» في مصر، مساء غد السبت، في النادي السويسري في القاهرة، حيث صاحب هذا الحدث حالة من الجدل الشديد بين الأقباط، وانقسموا بين مؤيد ومعارض.

واتهمت بعض الحركات القبطية المطالبة بالطلاق والزواج الثاني «مافيا» شهادات تغيير الملة بالوقوف وراء تنظيم الحفل، بينما تجاهلت الكنيسة الدعوة وأعلنت استمرارها في تقديم برامج المشورة الأسرية للمقبلين على الزواج.

وقال المحامي القبطي المتخصص في الأحوال الشخصية وأحد الداعين لتنظيم «حفل الطلاق»، أيمن عطية، إن الحفل مجرد احتجاج تعبيري على تراخي الكنيسة في حل الأزمة والمطالبة بإقرار قانون مدني من الدولة يضمن الزواج والطلاق بعيداً عن الكنيسة، واصفاً الحدث بأنه «احتفال عادي لناس سعداء بالخلاص من زواج فاشل وكابوس حقيقي».

ولجأ الأقباط المتضررون من قوانين الأحوال الشخصية لتنظيم «حفل طلاق جماعي» بعد فشلهم في الحصول على تصريح بالتظاهر من أجل الضغط على الكنيسة لإنجاز مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، وهو المشروع الذي تأخر لسنوات.

وأوضح «عطية» أن فكرة الحفل جاءت على خلفية الخوف من الدعوة إلى وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل دون تصريح أمني تعرض المتظاهرين لخطر القبض عليهم، لافتا إلى أن بعض أعضاء رابطة «فرصة ثانية»- المعنية بقضايا متضرري الأحوال الشخصية – حصلوا على أحكام طلاق نهائية، لكنهم لم يتمكنوا حتى الآن من الحصول على تصاريح زواج ثان من الكنيسة.

وأضاف أن الحفل سيشمل فرصة للتعارف بين الحضور، ثم يصعد اثنان من منكوبي الأحوال الشخصية لعرض قصتيهما، لافتا إلى أن الحفل الاستثنائي يتضمن رسالة مبطنة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية تأتي في ضرورة إنجاز قانون الأحوال الشخصية منعًا لمزيد من الفضائح.

ولن يخلو من مفاجآت خارج سياق عرض أحكام الطلاق النهائية، وسرد معاناة بعض المتضررين، على نحو تعلن خلاله رابطة «فرصة تانية» عن تحريك دعوى قضائية ضد وزارة العدل أمام مجلس الدولة، للحصول على وسيلة قانونية للزواج بعد صدور أحكام طلاق نهائية للأقباط المتضررين.

وأشار «عطية» في بيان إلى أن الفكرة حققت نجاحا لم يكن يتخيله، موجها الشكر لقيادات الحركات القبطية التي دعمت الفكرة، مختتما كلامه بأن «الخندق واحد والمعركة واحدة حتي تنتهي القضية».