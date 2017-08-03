﻿ألماسة نادرة النقاوة للبيع في مزاد

موسكوـ أ ف ب: تشكل ألماسة وزنها 51 قيراطا تتمتع بنقاوة غير مسبوقة في روسيا، القطعة الرئيسية في مجموعة من خمسة أحجار كريمة ستعرض قريبا للبيع في مزاد من قبل الشركة الأولى عالميا في هذا القطاع «الروسا» التي تتوقع أن تصل إلى سعر عشرة ملايين دولار.

وقد صقلت الشركة التي تسيطر عليها السلطات الروسية من ألماسة وزنها 179 قيراطا اكتشفت عام 2015 في أحد مناجمها السيبيرية في ياكوتيا، خمس قطع تشكل مجموعة.

وأوضح رئيس الشركة سيرغي ايفانوف في بيان أن «الألماسات الخمس أنتجت انطلاقا من ألماسة خام وهو أمر استثنائي». وأضاف «احتجنا إلى سنة ونصف السنة للتوصل الى هذه المجموعة (..) الألماسة الأساسية «داينستي» أصبحت أكثر الألماسات الكبيرة نقاوة في تاريخ صناعة المجوهرات في بلادنا». وتعتبر روسيا من أكبر المنتجين العالميين للأحجار الكريمة بفضل الموارد المتوفرة في ياكوتيا. والألماسة الخام الأساسية العائدة إلى حوالى 400 مليون سنة سميت «رومانوف» تيمنا وستعرض الألماسات الخمس في دول عدة ولا سيما في معرض متخصص في هونغ كونغ بين 13 و19 أيلول/سبتمبر.

وستباع في مزاد عبر الإنترنت في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال ايفانوف في تصريح أوردته وكالة الأنباء الروسية «انترفاكس»: «إذا ما استندنا إلى نتائج مزادات كريستيز وسوذبيز فإن سعر الانطلاق لهذه المجموعة لا ينبغي أن يكون أقل من عشرة ملايين دولار».