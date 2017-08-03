﻿اختبار ناجح لقطار معلق في الهواء سرعته 1200 كيلومترا في الساعة

نيويورك ـ أ ف ب: أجرت شركة «هايبرلوب وان» الأمريكية الناشئة اختبارا ناجحا ثانيا لقطارها الفائق السرعة قائلة إنها باتت مستعدة للدخول في مرحلة التسويق التجاري، على ما أفاد مسؤولو الشركة وكالة فرانس برس.

وقد أجري الاختبار الجديد في 29 تموز/يوليو في موقع خاص في صحراء نيفادا سمح بتسيير النموذج التجريبي للقطار بسرعة 310 كيلومترات في الساعة في مقابل 112 كيلومترا في الساعة في الاختبار الكامل الأول في أيار/مايو.

وفي المحصلة، اجتاز قطار «هايبرلوب وان اكس بي – 1» وهو اسم النموذج التجريبي، مسافة تناهز 450 مترا حسب المجموعة التي قالت إنها أجرت اختبارات ناجحة لكل مكونات النظام.

ومن المتوقع أن تبلغ سرعة هذا القطار المعلق في الهواء بفضل نظام تعليق مغناطيسي 1200 كيلومتر في الساعة عند إنجاز المشروع بحسب التقديرات الأولية لشركة «هايبرلوب وان».

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «هايبرلوب وان» وأحد مؤسسيها شروين بيشاور لوكالة فرانس برس «أظهرنا أن «هايبرلوب» تعمل جيدا». وأضاف «اعتبارا من اليوم، ننتقل إلى مرحلة التسويق التجاري».