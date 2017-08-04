السيطرة على حريق في برج الشعلة بدبي ولا ضحايا

(أ ف ب): اندلع حريق ليل الخميس الجمعة داخل برج الشعلة “تورتش”، أحد أطول ناطحات السحاب بمنطقة المارينا في دبي، وتم إخلاء سكانه.

واعلنت سلطات الامارة أن الحريق الذي امتد في النصف العُلوي من هذا المبنى السكني المؤلف من 79 طبقة، لم يؤد إلى سقوط ضحايا.

واشارت السلطات إلى انه تمت السيطرة على الحريق الذي لم تتحدد اسبابه فورا.

واظهرت صور نشرها الدفاع المدني بدبي فجر الجمعة بعد سيطرة رجال الاطفاء على الحريق، أضواء مشتعلة في بعض الطبقات السفلية من برج الشعلة. لكنّ الجزء العُلوي من المبنى بدا محترقا تماما.

في كانون الثاني/ يناير، اعلنت سلطات دبي اعتماد انظمة بناء أكثر صرامة للحد من خطر الحرائق، بعد سلسلة من الكوارث في ناطحات سحاب في الإمارة تعود في معظمها إلى مواد سريعة الاشتعال.

في شباط/ فبراير 2015، اتى حريق هائل في برج الشعلة، على عدد كبير من الشقق السكنية الفخمة، ما اضطر السلطات إلى اخلاء المباني المحيطة به.