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ترامب: الاتهامات المتعلقة بتدخل روسيا في انتخابات 2016 “مختلقة بشكل كامل”

Aug 04, 2017

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(د ب أ): قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تجمع جماهيري في هنتنغتون بولاية ويست فيرجينيا الأمريكية إن الاتهامات المتعلقة بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة لعام 2016 “مختلقة بشكل كامل”.

وأضاف ترامب: “القصة الروسية مختلقة بشكل كامل، هي مجرد ذريعة لأكبر خسارة في تاريخ السياسة الأمريكية.. إنها فقط تجعلهم يشعرون بشعور أفضل عندما لا يكون لديهم شيء آخر يتحدثون عنه”.

وقال ترامب: “معظم الناس يعرفون أنه لم يكن هناك روس في حملتنا، لم يكن هناك روس قط”.

وقال ترامب “سيتعين على المشرعين الديمقراطيين ان يقرروا: انهم يستطيعون مواصلة هاجسهم بالخدعة الروسية أو انهم يمكن أن يخدموا مصالح الشعب الأمريكي”.

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