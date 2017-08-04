مقتل جندي في حلف شمال الأطلسي بهجوم على قافلة في أفغانستان

(رويترز): قال التحالف في بيان إن جنديا بحلف شمال الأطلسي قتل وأصيب ستة آخرون في أفغانستان يوم الخميس بعد أن هاجم انتحاري قافلتهم في كابول.

وأضاف البيان أن المصابين يعالجون بمستشفى للجيش الأمريكي في قاعدة باجرام الجوية وأن حالتهم مستقرة.

ووقع الهجوم في منطقة قره باغ.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه إن الجندي القتيل ليس أمريكيا على ما يبدو مشيرا إلى تقارير أولية ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل وقال إن المعلومات يمكن أن تتغير في حالة ورود تفاصيل جديدة.

وللتحالف نحو 13 ألف جندي من 39 دولة ضمن بعثة لتقديم التدريب والمشورة والمساعدة للقوات الأفغانية.

وقال الجيش الأمريكي إن تفجيرا انتحاريا في أفغانستان يوم الأربعاء أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين بينما كانت قافلتهما تتحرك قرب المطار بمدينة قندهار في جنوب البلاد وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.