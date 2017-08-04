مخطط استهداف طائرة في استراليا كان بتوجيه مسؤول في تنظيم “الدولة”

(أ ف ب): اعلنت الشرطة الاسترالية الجمعة أن المخطط الذي احبطته في الأيام الاخيرة قبل أن يستهدف طائرة، تم بتوجيه من مسؤول كبير في تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش).

وقالت الشرطة إن هذا المقاتل أوضح لأربعة استراليين كيفية جمع عبوة ناسفة كانوا سيضعونها على متن طائرة اماراتية تابعة لشركة الاتحاد للطيران.

وقال مايكل فيلان مساعد مفوض الشرطة الاتحادية الاسترالية إن “التوجيه جاء من عضو بارز في تنظيم الدولة الاسلامية”، مشيرا إلى أن الأخير “قائد” في هذا التنظيم لكنه لم يذكر هويته أو جنسيته.

واعتقل أربعة رجال في سيدني السبت الماضي بتهمة التخطيط لارتكاب اعتداء داخل الطائرة باستخدام عبوة ناسفة مصنوعة يدويا، ما دفع السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية في مطارات البلاد.

ووجهت التهمة الخميس لاثنين من المشتبه بهم.

واشار فيلان إلى أن الشرطة الاسترالية احبطت ايضا مخططا ثانيا كان يقضي بنشر غاز سام قابل للاشتعال عبر نظام ملائم لكبريتيد الهيدروجين.

وقال “لم نوقف العبوة الناسفة التي كانت ستدخل إلى الطائرة فحسب، لكننا منعنا ايضا المخطط الكيميائي”.

ولفت فيلان إلى أن ذلك المسؤول في تنظيم الدولة الاسلامية أرسل مكونات العبوة الناسفة عن طريق الشحن الدولي واعطى توجيهات للرجال في شأن طريقة صنعها.

وتابع فيلان “بمساعدة ذلك القائد (في تنظيم الدولة الاسلامية) قام المتهمون بجمع العبوة الناسفة” التي كان مقررا “وضعها على رحلة” طيران الاتحاد، لافتا إلى أن ذلك كان “احدى اكثر محاولات المؤامرات تعقيدا التي تشهدها الاراضي الاسترالية”.

ورفع مستوى التهديد الارهابي في استراليا في ايلول/ سبتمبر 2014 وسط مخاوف من شن اعتداءات مستوحاة من مجموعات جهادية مثل تنظيم الدولة الاسلامية.

تم احباط ما مجموعه 12 هجوما، قبل المخطط الاخير، في السنوات القليلة الماضية، ووجهت اتهامات لـ70 شخصا.

وشهدت استراليا عددا من الهجمات الارهابية في السنوات القليلة الماضية بينها حصار لمقهى في سيدني عام 2014 قتل فيه اثنان من الرهائن.