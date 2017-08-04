المغرب يعلن عن إصلاحات بعد إنتقادات وجهها الملك

(أ ف ب): أعلن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني الخميس إنشاء خطة عمل لتصحيح “اوجه القصور في مجال إدارة الشؤون العامة”، بعد أن أثار الملك محمد السادس هذه المسألة قبل أيام.

وبعد اقل من أسبوع على خطاب للعاهل المغربي تضمن انتقادات للطبقة السياسية والادارة، أعلن العثماني انشاء برنامج “واقعي وعملاني وسريع″ بهدف تنفيذ تعليمات محمد السادس.

وتشمل التدابير الرئيسية اصلاح الادارة، وتشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات الادارية.

وقررت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي الخميس بالرباط، اعتماد ستة تدابير عملية لتنفيذ مضامين الخطاب الملكي الذي ألقي بمناسبة عيد العرش.

وقال رئيس الحكومة “قررنا وضع برنامج واقعي عملي وسريع لتصحيح الاختلالات”.

واضاف ان الادارات الحكومية ستكون مضطرة في “الاشهر المقبلة” لتقديم اقتراحات “ملموسة” إلى مكتبه لتنفيذ المبادئ التوجيهية.

اواخر تموز/ يوليو، حمل الملك محمد السادس خلال كلمة القاها لمناسبة الذكرى الـ18 لاعتلائه العرش الطبقة السياسية والمؤسسات مسؤولية مشاكل التنمية التي تواجه بعض المناطق، مشيدا في الوقت نفسه بحيوية القطاع الخاص.

وافاد بيان لوزير الداخلية المغربية أن كبار المسؤولين الأمنيين في المملكة عقدوا اجتماعا الثلاثاء في الرباط لمناقشة “الوسائل التي تسمح بتنفيذ التوجهات الملكية”.