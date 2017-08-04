دبس العنب التركي.. شفاء للأمراض بعبق جبال طوروس

(الأناضول): مع حلول شهر الصيف ونضوج العنب في الكروم بأحضان جبال طوروس (جنوب شرقي منطقة شرق الأناضول) في تركيا، تبدأ السيدات في تلك المنطقة بتحضير دبسًا من هذه الفاكهة.

فعلى سبيل المثال يجري تحضير الدبس في ولاية عثمانية (جنوب)، بطرق تقليدية، حيث يتم عصر العنب، واستخلاص السائل منه وغليه على النار لفترة من الزمن، ومن ثم تركه تحت أشعة الشمس لعدة أيام، ليصبح جاهزا للاستعمال.

وفي حديثٍ للأناضول، قال حنيفي إسبير، رئيس غرفة زراعة قضاء “قديرلي”، إن دبس العنب يعد “مصدر شفاء” للعديد من الأمراض، مثل البرد، والسعال، كما أنه يمنح للجسم طاقة في فصل الشتاء.

ومن بين الفوائد الأخرى لدبس العنب، ذكر إسبير، إنه يساعد على التعافي من مرض فقر الدم “الأنيميا”.

بدورها قالت أمينة كوجر (ربة منزل)، إنها تعد دبس العنب الطبيعي كل صيف، دون استخدام أي مواد حافظة.

وأشارت للأناضول، أن دبس العنب يعد من الأعذية التي لا غنى عنها في فصل الشتاء.

كما نوهت بامكانية تناول الدبس في الصيف أيضا، مع مزجه بالثلج الذي يتم جلبه من فوق قمم الجبال.