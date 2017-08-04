سانتوس البرازيلي يأمل في الاستفادة من صفقة انتقال نيمار إلى سان جيرمان

(د ب أ): كشف نادي سانتوس البرازيلي لكرة القدم، الذي بدأ فيه نيمار مسيرته الاحترافية، أنه يأمل في الحصول على “شريحة” من الصفقة القياسية لانتقال النجم البرازيلي من برشلونة الأسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضح نادي سانتوس لصحيفة “فوليا دي ساو باولو” أنه يأمل في الحصول على نسبة أربعة بالمائة من قيمة صفقة انتقال نيمار (25 عاما) البالغة 222 مليون يورو (263 مليون دولار)، وذلك نظير تدريب اللاعب منذ أن كان عمره 12 عاما وحتى عمر ال21 عاما.

وقال كريستيانو كاوس محامي النادي البرازيلي في تصريحاته للصحيفة “سانتوس لديه بالطبع نصيب في اللاعب. وقد اعترفت محكمة التحكيم الرياضي الدولية بذلك في حالات أخرى مماثلة”.

وكان نادي أوساسونا الأسباني، الذي شهد بداية المسيرة الاحترافية للأسباني خافي مارتينيز، قد رفع دعوى قضائية ليحصل بالفعل على 800 ألف يورو بعد أن انتقل اللاعب من أتلتيك بيلباو إلى بايرن ميونخ الألماني في صفقة قيمتها 40 مليون يورو.

وذكر نادي سانتوس أنه نظرا لأن الصفقة حسمت بالفعل أمس الخميس بدفع قيمة الشرط الجزائي بعقد نيمار مع برشلونة، فمن المفترض أن يتدخل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لتوضيح الأمور.

وكان نادي سانتوس، الذي يقع مقره بالقرب من ساو باولو ، قد استفاد بالفعل بشكل كبير من صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة في عام 2013 ، والتي تردد أن قيمتها بلغت 5ر83 مليون يورو.