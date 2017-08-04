نيمار يحطم رقم بوغبا ويعتلى قمة أغلى اللاعبين في العالم

(الأناضول): دخل لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا المنتقل حديثًا إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما اعتلى قمة أغلى اللاعبين على مستوى العالم.

وقبل يوم الخميس كان الفرنسي بول بوغبا على قمة الأغلى بعدما انتقل الموسم الماضي من يوفينتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها 105 مليون يورو.

وحطم نيمار الخميس، رقم بوغبا بانتقاله إلى صفوف فريق العاصمة الفرنسية قادمًا من برشلونة الإسباني في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

قائمة أغلى عشرة لاعبين على مستوى العالم

1- البرازيلي نيمار دا سيلفا (222 مليون يورو) من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

2- الفرنسي بول بوغبا (105 ملايين يورو) من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

3- الويلزي غاريث بيل (101 مليون يورو) من توتنهام الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني.

4- البرتغالي كريستيانو رونالدو (94 مليون يورو) من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني.

5- الأرجنتيني غونزالو هيغواين (90 مليون يورو) من نابولي الإيطالي إلى مواطنه يوفنتوس.

6- البلجيكي روميلو لوكاكو (84.8 مليون يورو) من إيفرتون الإنجليزي إلى مواطنه مانشستر يونايتد.

7- الأورغوياني لويس سواريز (81 مليون يورو) من ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة الإسباني.

8- الكولومبي جيمس رودريغيز (80 مليون يورو) من موناكو الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني.

9- الإسباني ألفارو موراتا (79 مليون يورو) من ريال مدريد الإسباني إلى تشيلسي الإنجليزي.

10- الفرنسي زين الدين زيدان (77 مليون يورو) من يوفنتوس الإيطالي إلى ريال مدريد الإسباني.