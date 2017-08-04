القبض على اثنين مشتبه بهما على خلفية انفجار مقهى في ألمانيا

(د ب أ): ألقت الشرطة الألمانية القبض على اثنين مشتبه بهما على خلفية الانفجار الذي وقع في مقهى للنرجيلة الخميس في مدينة جيسن بولاية هيسن غربي البلاد.

وأعلنت الشرطة الجمعة أن المتهم الأول يبلغ من العمر 22 عاما وينحدر من مدينة أورينجن بولاية بادن-فورتمبرج، بينما يبلغ الثاني 23 عاما وينحدر من مدينة فيرنفالد بولاية هيسن.

وبحسب بيانات الشرطة، يواجه الاثنان اتهامات بالشروع في القتل والإحراق العمد.

وتشتبه الشرطة في أن الرجلين اقتحما مقهى النرجيلة وأضرما النار فيه، ما أدى على الأرجح إلى انفجار المبنى. وأسفر الحريق والانفجار عن إصابة خمسة أفراد بجروح طفيفة، بالإضافة إلى خسائر مادية تقدر بمئات الآلاف من اليورو.

وأدى الحادث إلى إصابة المشتبه به الذي يبلغ من العمر 22 عاما بجروح قوية، وفقا لما قالته الشرطة في تصريحات سابقة.

وذكرت الشرطة أن هذا الرجل ظهر في مستشفى قريب بعد الانفجار مباشرة، وتم نقله لاحقا بمروحية إلى مستشفى خاص في مدينة أوفنباخ نظرا لخطورة إصابته.

كما لفت الرجل الثاني انتباه رجال الشرطة باستخدامه سيارة للهرب وعزز الاشتباه إفادات أحد شهود العيان. وسلم الرجل نفسه بعد ذلك للشرطة.