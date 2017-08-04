وفد “حماس″ يصل طهران للمشاركة بمراسم أداء اليمين الدستورية لروحاني

(الأناضول): أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن وفداً قيادياً من المكتب السياسي للحركة، وصل العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة بمراسم أداء اليمين الدستورية، للرئيس الإيراني المُنتخب في ولايته الثانية، حسن روحاني.

وقالت الحركة، في بيان وصل “الأناضول” نسخة منه: “وصل وفد برئاسة عزّت الرّشق، وعضوية كلّ من الإخوة صالح العاروري، وزاهر جبارين، وأسامة حمدان، إلى طهران، تلبية لدعوة كريمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وتابعت: “تأتي الدعوة لحضور مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني، في ولايته الثانية”.

ولفتت الحركة إلى أن مشاركة وفدها في تلك المراسم يأتي تقديراً لـ”دور إيران الكبير في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومناصرة حقوقه، وإسناد مقاومته”.

وأكّدت “حماس″، خلال البيان، على حرصها على تعزيز العلاقة مع إيران، وتطويرها خدمة للشعب الفلسطيني وقضيته.

وعلى مدار سنوات عديدة، أقامت “حماس″، علاقات قوية ومتينة مع النظام الإيراني، وتؤكد في مناسبات مختلفة على حرصها على تلك العلاقة.

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، فاز روحاني، بفترة ولاية ثانية بعد تفوقه على منافسه الأبرز إبراهيم رئيسي، وحصوله على 57% من عدد الأصوات.

وأعلنت الخارجية الإيرانية مساء الخميس، أنه من المتوقع مشاركة 131 ممثلا عن 85 دولة في مراسم أداء الرئيس حسن روحاني اليمين الدستورية، المقررة السبت، وذلك وسط حضور عربي محدود.