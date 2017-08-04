إثيوبيا ترفع حالة الطوارئ بعد عشرة أشهر من فرضها

(د ب أ): صوت المشرعون في إثيوبيا، الجمعة، على رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عشرة أشهر بعد احتجاجات مميتة مناهضة للحكومة.

وقال وزير الدفاع، سيراج فيجيسيا، بعيد التصويت إن حالة الطوارئ ساعدت الحكومة بشكل ناجح في “التغلب على التحديات الأمنية” بما في ذلك الإرهاب.

واعتقل أكثر من 21 ألف شخص منذ فرض قانون الطوارئ في تشرين أول/ أكتوبر 2016، بينما وجهت لعشرات آخرين اتهامات بالتخطيط لشن هجمات إرهابية.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان القانون، قائلة إنه قيد على نحو مفرط حقوق المواطنين.

وفرضت السلطات حالة الطوارئ بعدما قتل المئات من الأشخاص في خلال مظاهرات مناهضة للحكومة في إثيوبيا بدأت في تشرين ثان/ نوفمبر 2015.