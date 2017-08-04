تيرنبول يدافع عن اتفاق بشأن اللاجئين بعد تسريب نص محادثة هاتفية مع ترامب

سيدني- (د ب أ): دافع رئيس وزراء استراليا مالكولم تيرنبول الجمعة عن اتفاق استرالي مثير للجدل بشأن اللاجئين مع الولايات المتحدة، بعد تسريب نسخة من مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشكك تيرنبول أيضا في شرعية “النص المفترض” للمحادثة الذي تم تسريبه من خلال صحيفة “واشنطن بوست” الخميس، والذي تردد أن الزعيم الاسترالي تعرض خلاله للانتقاد من قبل ترامب.

وفي نص المحادثة، حاول تيرنبول جاهدا إقناع ترامب بدعم اتفاق مع الولايات المتحدة لقبول 1250 لاجئا محتجزين منذ أربع سنوات في مراكز لاحتجاز المهاجرين، تديرها استراليا في جزيرتي ناورو ومانوس، لكنه يقول إن الاتفاق “لا يتطلب من الولايات المتحدة قبول أي لاجئين”.

وأضاف تيرنبول “يخضع كل فرد لفحصكم. يمكنهم أن تقرروا قبولهم أو عدم قبولهم بعد الفحص”.

وقال رئيس الوزراء الاسترالي للصحفيين الجمعة: “كما تعرفون فإني دائما أساند المصالح الاسترالية. هذا التزامي بوصفي رئيس للوزراء. هذا ما يتوقعه الاستراليون وهذا ما أفعله”.

وأضاف أن علاقة كانبرا مع واشنطن بشأن اللاجئين تمثل “مساعدة متبادلة” وقلل من أهمية تصريحاته بشأن إجراءات الفحص واحتمالات عدم قبول الولايات المتحدة استقبال لاجئين.