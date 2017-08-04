الكرملين يوافق ترامب الرأي بأن العلاقات الروسية الأمريكية تراجعت الى مستوى “خطير للغاية”

موسكو – أ ف ب : أعلن الكرملين الجمعة أنه يوافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرأي بأن العلاقات بين موسكو وواشنطن تراجعت إلى مستوى خطير بشكل غير مسبوق.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين، لصحافيين في تعليقه على آراء عبر عنها ترامب عبر موقع “تويتر” الخميس، “نشاطره هذا الرأي تماما”، مضيفا “يكمن الخطر في غياب التعاون المتبادل والتنسيق بشأن مسائل تعد أساسية بالنسبة لبلدينا وشعبينا”.