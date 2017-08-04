الإحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة احتجاجية على مصادرة أراض جنوب الخليل

الخليل – الأناضول : قمع جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة مسيرة احتجاجية على مصادرة أراض في منطقة خُرسا، جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وحمل المشاركون بالمسيرة الأعلام الفلسطينية ويافطات منددة بالاستيطان، وهتفوا ضد جيش الإحتلال .

وأطلق جنود إسرائيليون، قنابل الصوت والغاز باتجاه عشرات الفلسطينيين المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق .

وكانت الحملة الوطنية لرفع الإغلاقات عن الخليل، والقوى الوطنية والشعبية قد دعت لمسيرة احتجاجية على مصادرة أراضي خرسا وإقامة موقع عسكري فيها، ظهر اليوم الجمعة.

وتصادر سلطات الإحتلال أراض فلسطينية في مختلف مناطق الضفة الغربية لصالح التمدد والتوسع الاستيطاني، وإقامة معسكرات لجيش الإحتلال .