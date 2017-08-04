منظمة التجارة العالمية تؤكد شكوى قطر ضد السعودية والإمارات والبحرين

جنيف – د ب أ : أكدت منظمة التجارة العالمية اليوم الجمعة أن قطر تقدمت بشكاوى ضد دول الخليج الثلاث السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين بسبب قرار الدول الثلاث مقاطعة قطر اقتصاديا ودبلوماسيا، وحصارها .

وذكرت المنظمة، ومقرها في مدينة جنيف السويسرية على موقعها الإلكتروني، إن ” قطر طلبت من منظمة التجارة العالمية عقد مشاورات لتسوية النزاع مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسعودية بشأن الإجراءات التي تبنتها الدول الثلاث والتي يقال إنها تحد من حركة السلع والخدمات من قطر وكذلك معاملات تجارية مرتبطة بحقوق الملكية الفكرية”.

واتهمت قطر في شكواها الدول الثلاث بتبني إجراءات تمثل “محاولات قسرية لفرض عزلة اقتصادية”.

كانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية والتجارية وطرق المواصلات والنقل مع قطر في يونيو/حزيران الماضي، ثم وضعت الدول الأربع 13 مطلبا كشرط لإنهاء هذه المقاطعة.

وتنفي قطر اتهامات هذه الدول لها بأنها تدعم أو تمول أنشطة إرهابية.