العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 40 مدنياً في الرمادي العراقية

الأنبار- الأناضول : قال عمار نوري مدير مؤسسة الشهداء بمحافظة الأنبار(تابعة لمجلس الوزراء العراقي)، اليوم الجمعة، إنه “تم العثور على مقبرة جماعية تضم رفات نحو 40 مدنياً في مدينة الرمادي (مركز محافظ الأنبار)”.

وأضاف نوري، في تصريح للأناضول، بأن” المقبرة تم العثور عليها بمنطقة الطاش جنوبي الرمادي، حيث تم إعدامهم من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي، عندما سيطر على الرمادي عام 2015″.

وتابع نوري، أن” الجثث التي تم العثور عليها متحللة ولم يتم التعرف على هوية أصحابها”.

وأشار إلى أن” مؤسسة الشهداء بالأنبار وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية قاموا بفتح المقبرة ورفع الجثث ونقلها الى الطب العدلي بالمحافظة”.

ورأى نوري، أن “الجثث بدت عليها علامات طلقات نارية في منطقة الرأس″.

يذكر أن تنظيم “داعش” سيطر على مدينة الرمادي منتصف عام 2015، فيما أقدم التنظيم على إعدام العديد من المدنيين الذين تم محاصرتهم داخل المدينة، قبل أن تتمكن القوات العراقية من تحرير الرمادي نهاية العام نفسه .