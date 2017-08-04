تفجير قرب مسجد جنوبي بنغازي شرقي ليبيا

بنغازي – د ب أ : قالت مصادر أمنية في مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، إن عبوة ناسفة انفجرت ظهر اليوم الجمعة بجانب أحد المساجد بمنطقة سيدى فرج جنوبي المدينة .

وأضاف المصدر أن 10 أشخاص أصيبوا بجروح ،بعضها خطيرة ولا أنباء عن سقوط قتلى حتى الآن.

وتحدث شهود عيان عن أن التفجير كان يستهدف زعيم أحد القبائل الكبيرة بالمدينة وهو الباشا صالح لطيوش زعيم قبيلة المغاربة.

ونجا الباشا لطيوش نجا من هذا التفجير الذي استهدف مسجد لطيوش بمنطقة سيدي فرج اليوم الجمعة، ولم يصب بأي أذى.

يذكر أن المسجد ذاته استهدف فيه الشيخ صالح لطيوش منذ سنة تقريبا بتفجير مماثل وتعرض الشيخ صالح لطيوش لإصابات متوسطة وتم علاجه بالخارج وعاد للوطن.

يذكر أن زعماء القبائل مستهدفون بصورة متكررة بمدينة بنغازي، وآخرها اغتيال زعيم قبيلة العواقير بتفجير مماثل أمام مسجد بمنطقة سلوق منذ أربعة أشهر.