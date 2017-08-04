جاستن بيبر يوجه رسالة الى معجبيه : فرصة لتروا مافي قلبي

واشنطن (أ ف ب) -وجه المغني الكندي جاستن بيبر رسالة الى معجبيه عبر وسائل التواصل الإجتماعي تحدث فيها عن “تشكيكه بنفسه” الذي قاده أحيانا الى إرتكاب “اخطاء”، فضلا عن جولته العالمية التي اختصرها قبل فترة قصيرة. وكتب المغني البالغ 23 عاما “إستخلاص العبر والنضوج لم يكونا بالأمر السهل الا أن الشعور باني لست وحيدا سمح لي بالإستمرار”. وقد تصدر الفنان الشاب عناوين الصحف مرات عدة خلال السنوات الاخيرة بسبب تصرفاته الغريبة. وتابع يقول في هذه الرسالة المفتوحة التي نشرت عبر “إنستغرام” و “فيسبوك”، “لقد جعلت التشكيك بنفسي يتحكم بي، تركت المرارة والغيرة والخشية تدير حياتي” مشيرا الى انه “يدرك تماما” انه لن يكون “مثاليا ابدا” وسيستمر “بإرتكاب الاخطاء”.

لكنه اشار الى أنه لن يدع “الماضي يملي عليه مستقبله”. وكان بيبر اعلن في 24 تموز/يوليو اختصار جولته “بوربوس″ بسبب “امر طارئ” بعدما جاب دول العالم لمدة 18 شهرا. وأوضح الفنان من دون اي يخوض في التفاصيل “أخذ هذا القسط من الوقت للإهتمام بنفسي يعني أني أريد الإستمرار. أريد ان أستمر في مسيرتي الفنية لكني أريد الاستمرارية ايضا لذهني وقلبي وروحي”.أضاف “تشكل هذه الرسالة فرصة لتروا ما في قلبي”.