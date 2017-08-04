نيمار : لا أشعر بالحزن لمغادرتي برشلونة

” الأناضول” : أكد لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا المنتقل حديثًا لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه لا يشعر بالحزن لمغادرته نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قال نيمار ويبلغ 25 عامًا، “لا أشعر بأي حزن أو ألم لمغادرتي برشلونة”.

وأضاف “لحظة اتخاذي القرار بانضمامي إلى باريس سان جيرمان جاءت قبل أيام قليلة من الإعلان الرسمي”.

وأوضح نيمار “جئت لباريس بحثاً عن مزيد من الألقاب، كما أن انتقالي لسان جيرمان جاء في الوقت المناسب”.

واختتم نيمار تصريحاته في المؤتمر الصحفي قائلًا “باريس سحر”.

من جانبه، قال القطري ناصر الخليفي مالك النادي الباريسي “لم نتعاقد مع نيمار لثأر من برشلونة لمحاولته ضم فيراتي”.

وأضاف “لم نخالف قواعد اللعب المالي النظيف ومستعدون لتقديم كافة المستندات المتعلقة بضم نيمار”.

واحتشدت الجماهير في محيط النادي احتفالًا بالتعاقد مع نيمار حيث ظلت متواجدة حتى نهاية المؤتمر الصحفي.

وأعلن باريس سان جيرمان أمس الخميس تعاقده مع نيمار لمدة 5 مواسم في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، ليعتلي قمة أغلى لاعبي العالم.