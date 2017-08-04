سفارة إيران في الكويت تنفي إخفاء مطلوبين في قضية “العبدلي”

الكويت – الاناضول : نفت السفارة الايرانية لدى الكويت، اليوم الجمعة، ما نشرته وسائل إعلام كويتية محلية حول علاقة طهران بإخفاء مطلوبين في قضية “العبدلي“.

وقالت السفارة في بيان “إنها (الأخبار) ادعاءات باطلة واشاعات کاذبة”.

وأكدت أنها “ستتخذ الاجراءات اللازمة عن طريق وزارة الخارجية الکويتية، فيما يتعلق بهذه الادعاءات”.

ونفت السفارة الإيرانية في وقت سابق، خبرًا نشرته إحدى الصحف المحلية الكويتية حول استخدام جوازات ديبلوماسية “يستخدمها المدانون في القضية للهرب”، مؤكدة أنها لم تصدر أيًّا منها.

وكانت صحف محلية كويتية نقلت عن مصادر أن “مدانين بقضية خلية العبدلي غادروا الكويت بجوازات سفر دبلوماسية صادرة من السفارة الايرانية”، كما ذكرت أن “بعض المدانين ما زالوا داخل السفارة الايرانية”.

وليل أمس الخميس، نفذت السلطات الأمنية الكويتية حملة تفتيش واسعة شملت مناطق عدة في البلاد؛ قالت إنها للبحث عن “مدانين هاربين”.

وأعلنت الداخلية الكويتية في 13 أغسطس/آب الماضي أن الأجهزة الأمنية تمكنت من “ضبط 3 من أعضاء خلية إرهابية في مزرعة بمنطقة العبدلي قرب الحدود مع العراق، وترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر، والمواد المتفجرة”، قبل أن تضبط عدداً آخر من أفراد الخلية.