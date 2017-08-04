مقتل تسعة من أسرة واحدة في اليمن في غارة جوية للتحالف العربي

دبي – رويترز : قال مسؤول صحة محلي في اليمن إن ثلاث نساء وستة أطفال من أسرة واحدة قتلوا في غارة جوية للتحالف بقيادة السعودية على منزلهم في شمال البلاد اليوم الجمعة.

وقال الدكتور عبد الإله العزي مدير مكتب الصحة في صعدة إن الهجوم وقع عند الفجر على منزل أسرة طه الظرافي في منطقة محضة على المشارف الجنوبية الغربية لمدينة صعدة وأسفر أيضا عن إصابة ثلاثة.

وأضاف “نحن نوثق جرائم العدو ولن ننساها وسيحاكم مقترفو هذه الجرائم وسيحاكم كل المجرمين على ما اقترفوه في القريب العاجل”.

ولم يرد متحدث باسم التحالف على طلب للحصول على تعقيب.