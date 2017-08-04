“نيويورك تايمز″: روحاني ينصاع للمرشد الأعلى في ظل “حكومة البنادق”

“االقدس العربي”:

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز″ الامريكية تقريراً، حول بدء حسن روحاني ولاية رئاسية ثانية، ضمن أجواء مشحونة وأحاديث عن تورطه في أعمال فساد، وبيعه “مصالح بلاده الى جهات اجنبية”. يأتي هذا بالتزامن، مع توقيع الرئيس الامريكي دونالد ترامب على قانون عقوبات جديدة من شأنها تقويض إنجاز التوقيع على الإتفاق النووي الذي أنجز في ولاية روحاني الأولى. والآن بينما تستعد إيران لتنصيبه للمرة الثانية، غدا السبت، فإن بعض القوى التي ساعدت على منح السيد روحاني ولاية قدرها 24 مليون صوت في مايو /أيار، تشعر بالقلق إزاء عدم وفائه بوعوده بتعيين نساء وشباب سياسيين في حكومته المكونة من 18 عضواً، وبدلا عن ذلك يجري ترشيحات من قبل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. وقالت جيلا بانياغوب، المدافعة عن حقوق المرأة، التي قالت إنها أبلغت قبل 10 أيام أنه لن تكون هناك وزيرات في مجلس الوزراء: “لقد دعمناه خلال الحملة، ولكن الآن لا مكان لنا”. وأضافت: “من الواضح ان السيد روحاني لا يؤمن بقدرات المرأة. هذا أمر مخيب للآمال”.

وقد شغل السيد روحاني الإصلاحي دائما، موقفا محفوفا بالمخاطر، في بلد يقوده حاكم ديني ورئيس برلمان منتخب ديمقراطيا. لكن الخبراء يقولون إن هذه لحظة صعبة بشكل خاص، وفقا لما أوردته الصحيفة.

وفي مراسم التأييد، نصح آية الله الرئيس: “بإيلاء الاهتمام لمشاكل الشعب التي هي اليوم الاقتصاد والظروف المعيشية في المقام الأول”. كما حث السيد روحاني على التفاعل الواسع مع العالم و “الوقوف بقوة ضد أي هيمنة”. وتحول الضغط العام على السيد روحاني شخصيا قبل ثلاثة أسابيع عندما أحتجز شقيقه حسين من قبل القضاء المتشدد بتهمة الفساد. وبعد ظهوره في محكمة قصيرة، نقل شقيقه إلى المستشفى، لما وصفه بانه ارتفاع ضغط في الدم أو إنهيار عصبي. وعندما دفع السيد حسين، وهو سفير سابق لدى الأمم المتحدة، مبلغا كبيرا قدره 13 مليون دولار للإفراج عنه بكفالة، قال بعض المراقبين إنه لم تثبت الإتهامات، لأنهم لم يتمكنوا من تفسير هذه الثروة نظرا لمهنته كدبلوماسي ورئيس هيئة ابحاث.

وقال فاضل ميبودي، وهو رجل دين شيعي من “قم” يدعم التغيير في إيران: “يواجه روحاني ضغوطا خطيرة”. “ربما الكثير جدا. ودعونا نواجه ذلك، ليس لديه القول الفصل في العديد من القضايا”.

وأحد الأمور التي تقع ضمن صلاحيات الرئيس روحاني هو تشكيل حكومته التي من المقرر أن تقدم بعد تنصيبه يوم السبت. ولكن العديد من الإصلاحيين قالوا إنه بدلا عن اختيار الوزراء شخصيا خلال الشهرين الماضيين، فإن السيد روحاني يجري مشاورات مع السيد خامنئي أكثر مما هو نموذجي ومطلوب. وتقول جهات مراقبة، للصحيفة، أن المرشد الاعلى سيؤثر على إختيار الوزراء، مثل وزير الخارجية والأشراف على المعلومات الاستخبارية والنفط ولكن ليس على سبيل المثال الثقافة والرياضة والنقل والصحة والعمل. ويقول المحللون إن السيد روحاني قرر إشراك السيد خامنئي بشكل أعمق كتأمين ضد هجمات محتملة متشددة ضد مجلس الوزراء القادم. لكن الكثير من مؤيدي الرئيس روحاني في انتخابات مايو/ أيار كانوا يأملون في أن تمثل الحكومة الجديدة جيلا جديدا من النساء والشباب والسياسيين الجريئين على استعداد لتنفيذ جدول أعمال السيد روحاني وكبح نفوذ المتشددين.

على الرغم من أن جميع المواقف لم يتم شغلها بعد، يبدو أن الوزراء سيكونون مزيجا دقيقا من كبار السن التكنوقراط، وبعض المعتدلين وحتى بعض المتشددين. ويقول الاصلاحيون الان ان الحقائب الـ 18 سيشغلها رجال. وقال محمود الصادقي، وهو برلماني، “ان الرئيس اشار الى القيود “وقال انه غير قادر على إستخدام النساء”، وأضاف “لكنه اشار الى أن المرشحات سيستخدمن كمديرات ونائبات للرئيس″. “كما ذكر أن مجلس الوزراء قد يتغير في منتصف الطريق، وفي هذه المرحلة يمكن إستخدام المرأة”.

هذا لا يرضي دعاة مثل السيدة بانياغوب، التي قالت: “لقد قدمنا قائمة من النساء القادرات”. “بدلا عن ذلك يختارون مسؤولين غير قادرين، ومرة أخرى لا تحصل النساء على فرصة لإكتساب الخبرة الحاكمة”.إن المشاركة الأعمق للسيد خامنئي في مجلس الوزراء تأتي وسط مقاومة من المتشددين لكل خطوة تقريبا قام بها روحاني منذ إعادة انتخابه في مايو / أيار الماضي . وأنتقد المرشد الأعلى نفسه الرئيس على سياساته الثقافية، قائلا إن حكومته متساهلة جدا إزاء ما يسميه السيد خامنئي “الغرب”. وندد رجال الدين بتوقيع السيد روحاني على صفقة بقيمة مليارات الدولارات مع شركة النفط الفرنسية “توتال”، وقالوا انها يجب أن تستثمر في البرنامج النووي بدلا من ذلك.

وكان روحاني قد اشتبك أيضا مع الحرس الثوري، الذي أطلق عليه اسم “حكومة البنادق”. العديد من الذين قاموا بحملة لصالح روحاني في ربيع هذا العام ف ونشروا الصور على الأنترنت بأنفسهم باللون الأرجواني، لون توقيعه، قلقون الآن من أن الرئيس سيختار” البراغماتية” على الوعود. ومن بين هؤلاء المؤيدين ليلي رشيدي، الممثلة الشعبية، التي كان من الصعب أن تجعل صوتها مسموعا بين الآلاف من الشباب، الذي ينادي بمزيد من الحريات في تجمع في مايو الماضي . ومن بين الهتافات المطالب الإفراج عن زعماء المعارضة. وقالت السيدة رشيدي: “كان عدد كبير جدا من الناس، محتشد بالطاقة، شعرنا جميعا أننا سنتمكن من تحقيق التغيير”. واضافت “انني قلقة من انه إذا شعر الناس بخيبة امل فقد يكون هناك رد فعل عنيف”.