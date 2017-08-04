“بوليتيكو” الأمريكية تروي آخر فصول الإطاحة بمحمد بن نايف

“القدس العربي” :

تتابع مجلة “بوليتيكو” الأمريكية، بعض تداعيات الاطاحة بولي العهد السعودي محمد بن نايف، وخفايا “الضغوط” التي مورست عليه لتقديم استقالته “قسرا”. وفي تقرير للمجلة قالت إن اليوم الذي أطيح به -بن نايف-، تزامن مع إلغاء السعودية عقدا بقيمة 5.4 ملايين دولار مع إحدى جماعات الضغط في واشنطن، وهو ما يعد آخر فصول محاولات العزل بحق بن نايف، من قبل خلفه محمد بن سلمان. وأكدت المجلة أن “وزارة الداخلية السعودية كانت قد وقعت العقد مع جماعة ضغط أمريكية في مايو/أيار الماضي”، لكنها ألغته بعد “38 يوماً من توقيعه بالتزامن مع الإطاحة بولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف من منصبه في 21 يونيو/حزيران الماضي”، موضحة أن “هذا شكل من أشكال المواجهة الأخيرة في الصراع على السلطة بين محمد بن نايف ومحمد بن سلمان الذي كان حينها وليا لولي العهد”.

وذكرت المجلة أن العقد نص على وجوب حصول مؤسسة “إس بي جي” على المبلغ المتفق عليه مقدما من وزارة الداخلية السعودية، مقابل مساعدتها للرياض في كبح جماح التطرف العنيف، وأن تحتفظ الشركة بالمبلغ رغم فسخ العقد.وقالت المؤسسة في بيان “إنها كانت متحمسة للعمل مع وزارة الداخلية السعودية في مكافحة التطرف، ونظرا للظروف الداخلية في السعودية أنهي عقدنا معها ولم نتمكن من تنفيذ خدماتنا الإستراتيجية الفريدة لها”.