لاعبان مهددان بالاستبعاد من المنتخب الإيراني لخوض مباراة أمام فريق إسرائيلي

طهران- (د ب أ): من المحتمل، أن يستبعد الثنائي مسعود شجاعي وإحسان حاج صافي من منتخب إيران لكرة القدم، بعد مشاركتهما مع فريقهما اليوناني “بانيونيوس″ أمام فريق “ماكابي تل أبيب” الإسرائيلي، في مباراة تصفيات الدوري الأوروبي، التي أقيمت أمس الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء “ميزان” تصريحات لمحمد جواد عباباف، المدير العام لوزارة الرياضة، اليوم الجمعة، إذ قال “هناك إمكانية كبيرة أن يتم معاقبة الثنائي.”

ويتجنب الرياضيون الإيرانيون مواجهة الإسرائيليين نظرا للعداء بين الدولتين

في البداية، لم يشارك شجاعي وصافي في مباراة الذهاب التي أقيمت أمام مكابي ، في إسرائيل، ولكنهما عادا لتشكيلة فريق بانيونيوس في مباراة العودة في اليونان.

ويذكر أن بانيونيوس خسر بنتيجة 2 مقابل لا شيء، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.