الخليفي عقب صفقة نيمار: لا دخل لنا بالشائعات ..واثقون وسنكسب

“القدس العربي” : صرح رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، بأن ناديه لن يواجه مشاكل مع الإتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” ، وذلك، لإعتقاده بأن التعاقد مع البرازيلي نيمار بهذا المبلغ الكبير، لن يتسبب في خرق قواعد اللعب المالي النظيف. وقام النادي الباريسي بخطف صاحب الـ25 عامًا، مقابل تسديد قيمة فسخ عقده مع برشلونة، والبالغ حوالي 222 مليون يورو دفعة واحدة، إلا أن مدير قنواتBEIN، راهن على نجاح إدارة النادي في كسب المال اللازم لتغطية تكاليف صفقة القرن، حتى لا يتعرض لعقوبة قاسية من قبل “يويفا” ، كما حدث قبل ثلاث سنوات.وقال الخليفي للصحفيين “صحيح الصفقة تبدو مُكلفة جدًا، لكن في غضون سنتين أو ثلاث سنوات، لن يكن المبلغ بنفس الضخامة التي عليها الآن، ونحن واثقون أننا سنكسب المزيد من الأموال، وهذه سر قوة باريس سان جيرمان”.وأضاف “الصفقة رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وبالتأكيد سنتعامل بكل شفافية مع قانون اللعب المالي النظيف، ولدي فريق قوي جدًا، وأقول لكل مشجع. إذا كنت تشعر ببعض القلق، عليك فقط الاستمتاع بالفريق ومشاهدة مبارياته دون قلق”. وأنهى حديثه قائلاً “أكرر.. لن نتعامل إلا مع الاتحاد الأوروبي، والجميع يعرف جيدًا أننا نتعامل مع هذا الكيان بكل شفافية، لا دخل لنا بالشائعات التي تتحدث عنها وسائل الإعلام، فقط نعمل بشكل شفاف وقانوني أمام الجهات المسؤولة”.