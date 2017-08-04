ميلان ينقذ أهم صفقتين قبل فوات الأوان

“القدس العربي” : تنفس عشاق نادي ميلان الصعداء، بحصول الإدارة الجديدة على ضمانات من بنك IFIS، لتمويل صفقتي ليوناردو بونوتشي ولوكاس بيليا، ليخرج النادي من المأزق الذي كان سيتسبب في ضياع الصفقتين بطريقة لا تُصدق. وكانت وسائل الإعلام الإيطالية قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن رفض البنوك الداعمة للنادي، تمويل صفقة مدافع إيطاليا الأول، الذي كان من غريم الشمال “يوفنتوس″، مقابل حوالي 35 مليون يورو، ونفس الأمر بالنسبة للأرجنتيني القادم من لاتسيو مقابل 17 مليون يورو.

وما أثار قلق المشجعين، هو سيناريو فشل الإدارة الصينية في الحصول على ضمانات، لتأمين الصفقتين، قبل مهلة الإتحاد الإيطالي لقيد قائمة الموسم الجديد، والمُقرر لها يوم الحادي عشر من أغسطس الجاري، كأخر موعد لإرسال القوائم.إلا أن وكالة “لاستامبا” الشهيرة في إيطاليا، أكدت قبل قليل، إنتهاء الأزمة، بحصول المدير التنفيذي للروسونيري ماركو فاسوني، على “شيك” بإجمالي الصفقتين، ليُصبح من حق المدرب فينتشينزو مونتيلا، الإعتماد على لاعبيه بشكل رسمي، و فوريا منذ تاريخ استلام يوفنتوس ولاتسيو مستحقات بونوتشي بيليا.وجاءت هذه الأنباء السعيدة، بعد تأهل الفريق للدور الإقصائي المؤهل لمرحلة مجموعات الدوري الأوروبي، بتغلبه على كرايوفا الروماني بثلاثية نظيفة في مباراتي الذهاب والإياب، والآن أمامه مهمة في المتناول أمام سكنديا المقدوني، للحصول على بطاقة الترشح للمجموعات.