أبرز حزب معارض في إسرائيل يطالب بتفكيك حكومة نتنياهو واللجوء لانتخابات مبكرة‎

القدس – الأناضول : دعا حزب “المعسكر الصهيوني”، أبرز أحزاب المعارضة في إسرائيل، مساء الجمعة، إلى تفكيك حكومة البلاد الحالية، برئاسة بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة.

وقال الحزب، في بيان نقلته وسائل إعلام الإحتلال، من بينها صحيفة “يديعوت أحرنوت”، إنه “في ظل الاتهامات الخطيرة الجديدة ضد بنيامين نتنياهو يجب أن تعلن أحزاب الائتلاف الحكومي بشجاعة من أجل سلامة الجمهور عن حل الحكومة والتوجه لإجراء انتخابات جديدة”.

وأضاف إن “نتنياهو بنى نظامًا فاسدًا خلال عهده في الحكومة”.

واعتبر “المعسكر الصهيوني” أن رئيس وزراء الإحتلال “فقد القوة المعنوية والقدرة على الحكم منذ اتهام الشرطة له في الاشتباه بتلقي الرشوة وخيانة الأمانة”.

وأمس الخميس، أبلغت شرطة الإحتلال المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، بأن نتنياهو “مشتبه بتلقي رشوة والتحايل على القانون وانتهاك الثقة”، فيما أصدرت محكمة الصلح في ريشون لتسيون (جنوب تل أبيب) قرارا بحظر نشر تفاصيل التحقيقات المتعلقة بالأمر، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت شرطة الإحتلال “أصبح الآن وبشكل واضح وخلال التحقيق في القضيتين الشهيرتين رقم 1000 و2000، أن نتنياهو يشتبه بأنه ارتكب مخالفات جنائية من بينها التحايل على القانون وخرق الثقة وقبول الرشوة”.

وتحقق شرطة الإحتلال منذ عدة أشهر، مع نتنياهو في قضيتين الأولى بشبهة المنفعة من رجال أعمال المعروفة باسم “الملف 1000″، والثانية عقد محادثات مع ناشر صحيفة “يديعوت احرونوت” أرنون موزس للحصول على تغطية صحفية أفضل مقابل تقديم مشروع قانون ضد صحيفة “إسرائيل اليوم” المنافسة، المعروفة باسم “الملف 2000″.

وتعززت تلك الشبهات في أبريل/ نيسان الماضي، بعد إدلاء الملياردير البريطاني بويو زابلوفيتش، بشهادته للشرطة الإسرائيلية، حول تقديمه هدايا لنتنياهو، عندما كان يشغل منصب وزير المالية في وقت سابق.