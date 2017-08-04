كونتي يبصم على فشل الخطة “B” لبرشلونة

“القدس العربي” – إستبق مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي، الأحداث، بغلق كل الأبواب أمام رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، مع تزايد الأنباء عن وضع البلجيكي إدين هازارد، ضمن قائمة المُرشحين لتعويض البرازيلي نيمار، الذي انتقل بالفعل إلى باريس سان جيرمان في صفقة غير مسبوقة.ويبدو أن المدرب الإيطالي، مُطلع بشكل جيد على الصحافة وأخبار إنتقالات اللاعبين في الآونة الأخيرة، بدليل أنه لم يُعط وسائل الإعلام مهلة لإدراج اسم سلاحه الفتاك، ضمن القائمة المُختصرة، التي أستقر عليها المدرب الجديد ارنيستو فالفيردي، لإختيار البديل الأنسب للساحر.وتُفيد التقارير البريطانية، أن الإدارة الكتلونية تضع صانع ألعاب ليفربول فيليب كوتينيو، على رأس القائمة المُختصرة، لتمتعه بكثير من مميزات مواطنه، وأيضًا يلعب نفس الدور مع الريدز، لكن مدربه الألماني يورغن كلوب، ما زال صامدًا، رغم إغراءات البرسا، التي يُقال إنها تخطت حاجز الـ 100 مليون يورو.ويأتي أفضل لاعب في البريميرليج موسم 2014-2015، كخيار ثاني، أو بالأحرى الخطة B، إذا وصلت المفاوضات مع حُمر الميرسيسايد إلى طريق مسدود، لكن على الأرجح، سيكون مصير الخطة البديلة أكثر صعوبة من الهدف الرئيسي.

وتأكيدًا على ذلك قال مدرب يوفنتوس السابق في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة “مستقبل هازارد ” تعرفون أننا نرغب في شراء اللاعبين وليس بيع أهم لاعبينا، وإلا سنضع أنفسنا في ورطة، ما يُقال عن هازارد مُجرد شائعات، وأؤكد لكم أن إدين سعيد جدًا بالبقاء معنا، ونحن أيضًا سعداء معه، وننتظر عودته في أقرب وقت بعد تعافيه من الإصابة”.

وعن رأيه في صفقة نيمار، قال “هذا موضع صعب. أعتقد أن نيمار من أفضل اللاعبين في العالم، وعادة هذا النوع من اللاعبين يُنهي حياته مع نفس الفريق، لكن إذا كان اللاعب يبحث عن التغيير، فيجب أن نكون على إستعداد لقبول هذا النوع، الذي يتحكم فيه المال، بالنسبة لي. اللاعب العادي قيمته تتراوح بين 40 و 50 مليون، لكن إذا كنت ترغب في شراء لاعب إستثنائي عليك دفع هذه الأرقام الكبيرة”.