برشلونة يُطبق حيلة نيمار لشراء هدفه الجديد

“القدس العربي”: -انتشرت أنباء شبه مؤكدة، عن بدء مشروع إستثمار برشلونة، بالملايين الطائلة، التي أنعشت خزائنه، بعد رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان، مقابل 22 مليون يورو، قيمة فسخ عقده مع أصحاب “كامب نو”.التقارير الواردة من داخل جدران النادي الكتلوني، تؤكد إقتراب لجنة التعاقدات من ضم قلب دفاع ريال سوسييداد إينيغو مارتينيز، وذلك، بنفس الطريقة التي ذهب بها الدولي البرازيلي إلى “حديقة الأمراء”، حيث يدعى النادي الباسكي، أنه لا يرغب في بيع قلب دفاعه الصلد، حتى يُجبر البرسا لتسديد قيمة فسخ العقد، والتي تُقدر بنحو 32 مليون يورو.من جانبه، بصم المدير الرياضي لسوسييداد لوريننزو خواروس على صحة تلك الأنباء، بتصريحات نقلتها عنه صحيفة الماركا “صحيح نادي برشلونة تحدث معنا، وأبدى اهتمامًا كبيرًا لضم مارتينيز، لكن حتى الآن لا يوجد عرض حقيقي على الطاولة، وهذا ما أستطيع قوله لوسائل الإعلام في الوقت الراهن”.

وفي حال إنتقال المدافع القوي إلى كتيبة المدرب فالفيردي، سيكون ثالث الوافدين الجُدد، بعد إستعادة جيرار دولوفيو، بتفعيل بند إعادته من إيفرتون، بالإضافة إلى المدافع الأيمن البرتغالي سيميدو، الذي تشابك معه نيمار قبل مغادرة معسكر الولايات المتحدة الأمريكية.