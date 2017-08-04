الصومال : مقتل امرأة في انفجار سيارة ملغومة وسط مقديشو

مقديشو – رويترز : قالت الشرطة الصومالية إن سيارة محملة بالمتفجرات انفجرت في وسط العاصمة مقديشو اليوم الجمعة مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخر.

وكانت السيارة متوقفة بالقرب من مستشفى في طريق مزدحم مجاور لعدة فنادق.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار لكن حركة الشباب الصومالية شنت هجمات متكررة في المدينة من قبل.

وقال محمد حسين وهو ضابط في الشرطة “حتى الآن شاهدت قتيلا واحدا من المدنيين. كانت امرأة. وأصيب رجل واحد أيضا”.

وتشن حركة الشباب حملة للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب وطرد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في محاولة للسيطرة على البلاد وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وسيطرت الحركة على أجزاء كبيرة من البلاد حتى عام 2011 عندما تمكنت قوات صومالية وقوات حفظ سلام من طردها من مقديشو.