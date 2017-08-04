غرفة تجارة وصناعة قطر: نطمح لرفع حجم التبادل التجاري مع تركيا

إزمير- (الأناضول): قال عضو مجلس الإدارة، في غرفة تجارة وصناعة قطر، محمد مهدي الأحبابي، اليوم الجمعة، إن “بلاده تطمح لرفع حجم التبادل التجاري مع تركيا، بسبب موقفها الداعم لقطر”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها “الأحبابي”، خلال اجتماع تركي قطري، بإستضافة غرفة تجارة ولاية إزمير، غربي تركيا.

ولفت إلى أن رجال الأعمال المرافقين له “سعداء لتواجدهم في إزمير، المدينة التي انطلقت منها أول سفينة تنقل المواد الغذائية إلى قطر”، عقب إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطع علاقاتها مع قطر مطلع يونيو/حزيران الماضي.

وأشار الأحبابي إلى أن اللقاءات التي أجراها الوفد القطري في تركيا، خلال اليومين الماضيين، أسفرت عن نتائج مثمرة، إذ أبرمت اتفاقيات مهمة بين رجال الأعمال من الجانبين، وأعقب “نحن ننتظر رجال الأعمال الأتراك في بلادنا”.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة القطري، الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، أمس الخميس، خلال افتتاح ملتقى رجال الأعمال القطريين والأتراك بمدينة إزمير، إن “حجم التجارة بين قطر وتركيا، قد وصل في النصف الأول من العام الجاري إلى ملياري ريال.” أي ما يقابل 547 مليون دولار أمريكي.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها إجراءات عقابية لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”، الأمر الذي نفته الإمارة القطرية نفياً قاطعاً.