الأمم المتحدة : الجنود الأطفال في الكونغو يشربون دماء الضحايا

“وكالات” : ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن الجنود الأطفال في الكونغو يشربون دماء ضحاياهم في طقوس سحرية تهدف لجعلهم لا يقهرون، كما كشفت عن ان 251 شخصا بينهم 62 طفلا قتلوا في عمليات اعدام وحشية ارتكبها في اقليم كاساي بوسط جمهورية الكونغو الديموقراطية، عناصر حكوميون وميليشيات او متمردون.

وجاء في التقرير أن ميليشيا كاموينا نسابو، التي تشن بانتظام هجمات في منطقة كاساي بوسط البلاد، تستخدم إلى حد كبير الصبية والفتيات كجنود وتتراوح أعمار الكثير منهم بين السابعة والـ13 عاما.

وفي إطار هذه الطقوس، تهز مجموعات من الفتيات تنانيرهن المصنوعة من القش وتشربن دماء الضحايا.

وأشار التقرير إلى أن أغلب السكان مقتنعون بالقوى السحرية للأطفال، وهو ما أدى إلى نشر الخوف على نطاق واسع.

وجاء في التقرير، المستند إلى حوارات مع 96 شخصا فروا من العنف إلى أنجولا المجاورة: ” هذا المعتقد المعمم، قد يوضح جزئيا السبب وراء تمكن الميليشيا، المسلحة على نحو هزيل، والمؤلفة من الأطفال إلى حد كبير، من مقاومة هجمات ينفذها جيش وطني منذ أكثر من عام “.

وتحدث اللاجئون أيضا عن أن قوات الأمن المحلية ومسؤولين آخرون شاركوا على نحو فعال في هجمات وأججوها وأحيانا قادوها.

ونتجت أزمة كاساي عن رفض الحكومة منح جان-بيير مباندي، المعروف باسم كاوينا نسابو، الوضع الرسمي كأحد الرؤساء التقليديين للمنطقة.

ثم حشد مباندي ميليشياته في انتفاضة ضدالدولة. وبعدما قتل في أغسطس/آب عام 2016، تصاعد العنف.

اعدامات وحشية” اودت بحياة 251 شخصا

وكشف تقرير الامم المتحدة ان 251 شخصا بينهم 62 طفلا قتلوا في عمليات اعدام وحشية ارتكبها بين مارس/آذار ويونيو/حزيران الماضيين في اقليم كاساي بوسط جمهورية الكونغو الديموقراطية، عناصر حكوميون وميليشيات او متمردون.

وأعد الحصيلة فريق من المحققين التابعين لمفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حول المجازر الإتنية في اقليم كاساي الذي يشهد اضطرابات دامية منذ اشهر.

وثلاثون من الأطفال الـ 62 الذين قتلوا في الاعدامات لم يبلغوا الثامنة من العمر.

وأوضحت الأمم المتحدة أن عمليات التصفية هذه نفذها إما عناصر من أجهزة الدولة “خارج اطار القضاء”، وإما مسلحو ميليشيات من كل الاتجاهات، أو متمردون.

وقال مدير ادارة وسط وغرب افريقيا في مفوضية حقوق الانسان سكوت كامبل ان نحو 500 طفل قتلوا في جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ اندلاع اعمال العنف العام الماضي.

وقالت المفوضية ان الاعدامات وقعت بين 12 مارس/آذار و19 يونيو/حزيران، مشيرة الى ان بعثتها في الكونغو الديموقراطية أحصت “ثمانين مقبرة جماعية في المنطقة على الأقل”.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين ان “الناجين تحدثوا عن صراخ أشخاص أحرقوا أحياء، وعن مشاهدة أقرباء لهم تعرضوا للمطاردة والقتل، وعن فرارهم مذعورين”.

حمامات دم

وأكد المفوض السامي لحقوق الانسان ان “ما يجعل حمامات الدم هذه أكثر فظاعة هو ان السكان يستهدفون بسبب انتمائهم الاتني”.

ووجه المفوض السامي “تحذيرا جديا جدا” إلى حكومة الكونغو الديموقراطية “للتحرك بدون إبطاء لمنع تحول أعمال العنف هذه إلى عملية تطهير إتني على نطاق أوسع″.

وكان زيد رعد الحسين اتهم في حزيران/يونيو الماضي في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف سلطات الكونغو بتسليح ميليشيا ترتكب “اعتداءات شنيعة” ضد المدنيين في منطقة كاساي التي تشهد اضطرابات.

ودان خصوصا ميليشيا تحمل اسم بانا مورا نفذت “هجمات رهيبة ضد المجموعتين الاتنيتين لوبا ولولوا”.

وفي مواجهة هذا الوضع، قرر المفوض السامي ان يرسل الى المنطقة فريق محققين لمقابلة اللاجئين الفارين من اعمال العنف. واعد الفريق التقرير الذي نشر الجمعة.

وجاء في التقرير ان محققي الامم المتحدة “رأوا اشخاصا مصابين بجروح خطيرة او بتر عدد من اصابع ايديهم او تم تشويههم”.

وتوسل بعض اللاجئين فريق الامم المتحدة الاستماع الى افاداتهم، وتوفي اثنان منهم متأثرين بجروحهما بعد ذلك.

وكانت المعارك اندلعت في اغسطس /آب عام 2016 بين ميليشيا كاموينا نسابو والحكومة. وقال فريق الامم المتحدة ان ميليشيا اخرى هي بانا مورا شكلها الربيع الماضي أشخاص ينتمون الى اتنيات تشوكوي وبيندي وتيتيلا، هاجمت اتنيتي لوبا ولولوا.

وتشير الامم المتحدة الى هجمات اكثر عنفا وقعت في قرية سانك حيث قتل تسعون شخصا في مركز طبي بينهم عدد من المرضى.

وجمع الفريق شهادات تتحدث عن جرائم اغتصاب واعمال عنف جنسية اخرى.